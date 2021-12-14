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Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Abu Dhabi testi başladı, Bottas ve Russell yeni takımıyla ilk kez pistte!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen lastik ve sezon sonu genç sürücü testi bugün itibariyle başladı.

Abu Dhabi testi başladı, Bottas ve Russell yeni takımıyla ilk kez pistte!

Sezon sonunda gerçekleştirilen lastik ve genç sürücü testleri bugün itibariyle başladı.

Daha önce açıklandığı üzere, tek günlük çaylak testi, 2021 araçları ve 13 inç lastiklerle başladı. Burada genç sürücüler piste çıktı

Diğer tarafta lastik testinde, 18 inç lastiklere göre ayarlanmış eski araçlarla, mevcut yarış pilotları piste çıktı.

Valtteri Bottas, bu kapsamda yeni takımı Alfa Romeo ile ilk kez piste çıktı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
2/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
3/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Steering whhel of Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41
Steering whhel of Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41
4/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
5/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
6/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Lewis Hamilton'ın Şövalyelik Unvanı alacak olması nedeniyle hem bugün hem de yarın sürüş yapacak. İngiliz pilot, bugün erkenden yeni takımıyla piste çıktı.

Max Verstappen de şampiyonluğunun ardından ilk kez Red Bull'un direksiyonuna geçti ve 18 inç lastikleri denedi.

Güne dair tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
2/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
3/5

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
4/5

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
5/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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