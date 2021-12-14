Abu Dhabi testi başladı, Bottas ve Russell yeni takımıyla ilk kez pistte!

Sezon sonunda gerçekleştirilen lastik ve genç sürücü testleri bugün itibariyle başladı.

Daha önce açıklandığı üzere, tek günlük çaylak testi, 2021 araçları ve 13 inç lastiklerle başladı. Burada genç sürücüler piste çıktı

Diğer tarafta lastik testinde, 18 inç lastiklere göre ayarlanmış eski araçlarla, mevcut yarış pilotları piste çıktı.

Valtteri Bottas, bu kapsamda yeni takımı Alfa Romeo ile ilk kez piste çıktı.

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George Russell, Lewis Hamilton'ın Şövalyelik Unvanı alacak olması nedeniyle hem bugün hem de yarın sürüş yapacak. İngiliz pilot, bugün erkenden yeni takımıyla piste çıktı.

Max Verstappen de şampiyonluğunun ardından ilk kez Red Bull'un direksiyonuna geçti ve 18 inç lastikleri denedi.

Güne dair tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 5 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 2 / 5 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 3 / 5 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 4 / 5 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 5 / 5 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images