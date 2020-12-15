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Formula 1 / Test raporu

Abu Dhabi testi: Alonso, Mercedes pilotlarının önünde en hızlısı!

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Abu Dhabi testi: Alonso, Mercedes pilotlarının önünde en hızlısı!
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2020 Abu Dhabi GP sonrası yapılan sezon sonu genç sürücü testini Renault F1 pilotu Fernando Alonso ilk sırada tamamladı.

Abu Dhabi GP sonrası gerçekleştirilen tek günlük sezon sonu genç sürücü testi, bugün sabah 08:00'de başladı ve sabah bölümü dört saat sürdü.

Sabah bölümünün en hızlı ismi Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne'du ve onun hemen arkasında Renault ile F1'e geri dönmeye hazırlanan Fernando Alonso yer aldı.

Dört saatlik öğleden sonra seansı 13:00'te başladı ve takımlar, 2020 araçlarıyla son kez çalışma fırsatı yakaladılar. Daha önce açıklandığı üzere McLaren ve Racing Point testte yer almadı. Haas ise sadece tek araçla çalıştı.

Seans içerisinde büyük bir kaza veya olay yaşanmadı. Pistin çeşitli bölümlerinde spin atan isimler olsa da temiz bir seans oldu.

Vandoorne'un sabah attığı 1:37.206'lık tur, öğleden sonra rakipleri tarafından geride bırakıldı ve sadece üç pilot 1:37'nin altına inebildi.

Bu yıl ikinci kez Renault R.S.20'nin direksiyonuna geçen Alonso, öğleden sonra 1:36.333 yaptı ve testin en hızlı ismi olmayı başardı.

Bu tur, Esteban Ocon'un cumartesi günü sıralama turlarında attığı 1:36.359'lik zaman turundan 0.026 saniye daha iyiydi.

İspanyol pilot böylelikle yeni sezon öncesinde iyi bir test günü geçirmiş oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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