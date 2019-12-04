Abu Dhabi testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Russell!

Williams pilotu George Russell, Pirelli lastik testi kapsamında 2019 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Mercedes W10'un direksiyonuna geçti ve çarşamba günü sürüş yaptı.

Şimdiye kadar etkileyici bir iş yapan Russell, sabah bölümünde 79 turla en çok tur atan isimdi ve 1:37.833'lük derecesiyle sabah bölümünü zirvede tamamladı.

Russell, tıpkı gün Valtteri Bottas'ın yaptığıyla aynı programı izliyor ve 2019 lastikleriyle 2020 lastiklerini kıyaslıyor.

Sabah bölümünde 1:38'in altına inen ikinci isim, Racing Point'le sürüş yapan Lance Stroll oldu. Stroll 1:37.999'luk derecesiyle seansı ikinci sırada tamamlarken, Toro Rosso'nun direksiyonuna geçen Pierre Gasly 1:38.166'lık derecesiyle sabah bölümünü üçüncü sırada noktaladı.

Ferrari'de direksiyona Charles Leclerc geçti ve 1:38.185'lik derecesiyle dördüncü oldu. Monakolu pilot, lastik karşılaştırması yaptığı gibi, kendi sürüş stiliyle ilgili farklı denemeler de yaptı.

McLaren'da Carlos Sainz Jr 1:38.998'le beşinci sırada yer alırken, Esteban Ocon 1:39.193'lük derecesiyle altıncı sırada kendisine yer buldu. Fransız sürücü, 72 turla sabah bölümünün en çok tur atan ikinci ismiydi.

Lastiklerle ilgili farklı bir programa sahip olan Red Bull'da Alex Albon 1:40.140'la yedinci sırada yer aldı.

Williams'ın yeni pilotu Nicholas Latifi ise 1:41.002 ile sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Haas'ta direksiyona Pietro Fittipaldi geçti ve 1:41.047 ile dokuzuncu oldu.

İlk onu Antonio Giovinazzi tamamlarken, toplamda 41 tur attı ve 2020 lastiklerinden memnun olmadığını söyledi.

Son sırada ise Williams'la piste çıkan Roy Nissany yer aldı.

Sabah bölümü sonuçları: