Abu Dhabi testi 1. gün: Sabah bölümünde O'Ward lider!

Yas Marina'da gerçekleştirilen sezon sonu testinde, sabah bölümünde toplam 18 pilot piste çıktı ve genel olarak, genç sürücü testi kapsamında 2021 araçlarıyla piste çıkan isimler, daha iyi dereceler elde ettiler.

Sabah bölümü, TSi 08:00'de başladı ve McLaren'ın 2021 F1 aracının direksiyonuna geçen Pato O'Ward, 1:25.260 yaparak sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı.

Meksikalı sürücü, ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçmesine rağmen hızı ve istikrarıyla, sabah bölümünün yıldızı oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Formula 2 şampiyonluğuna ulaşan Oscar Piastri, Alpine'in 2021 aracıyla piste çıktı ve o da etkileyici turlar çıkardı. Sorunsuz sabah bölümünde 1:25.480 yapan Piastri, 0.220 saniye geride ikinci oldu.

Mercedes'te W12'nin direksiyonuna Nyck de Vries geçti ve 1:25.549 yaparak, Piastri'nin 0.069 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Nyck de Vries, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seans içerisinde 1:26'nın altına sadece bu üç isim inebildi.

Aston Martin AMR21'de Nick Yelloly sürüş yaptı. Takımın simülatöründe görev alan Yelloly, 1:26.254 yaparak sabah bölümünü dördüncü bitirdi ve toplamda 54 tur attı.

Yelloly'nin attığı her tur, simülatörde görev aldığı için korelasyon anlamında önemli olacak.

Gelecek yıl F1'e adım atacak olan Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, 2021 Alfa Romeo aracıyla 1:26.263 yapmasının ardından, Yelloly'nin 0.009 saniye gerisinde beşinci olurken, Liam Lawson da AlphaTauri ile altıncı sırada yer aldı.

18 inç lastikler ve test araçlarını kullanan sürücüler arasında en iyisi, Aston Martin pilotu Lance Stroll oldu. 18 inç lastiklere göre ayarlanmış eski Aston Martin/Racing Point aracıyla piste çıkan Stroll, toplamda 64 tur attı ve seansı 1:26.579'la yedinci bitirdi.

Max Verstappen'in şampiyon olduğu Red Bull RB16B'yi süren Juri Vips, Stroll'ün 0.068 saniye gerisinde sekizinci olurken, 18 inç lastiklerle en hızlı ikinci isim olan Charles Leclerc 1:26.989'la dokuzuncu sırada yer aldı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, sabah bölümünde toplam 87 tur attı ve en çok tur tamamlayan isim oldu. Monakolu pilotu, 18 inç lastiklere göre uyarlanmış SF90 aracını sürdü.

SF21'in direksiyonunda, Ferrari'nin simülatör pilotu Antonio Fuoco vardı ve Leclerc'in 0.3 saniye gerisinde 10. oldu.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, 18 inç lastiklerle 1:27.348 yaptı ve Fuoco'nun 0.024 saniye gerisinde 11. oldu.

Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant, 2021 Williams aracıyla 12. olurken, takım 18 inç lastikleri test edebileceği bir araca sahip olmadığı için sadece 2021 aracıyla piste çıktı.

Daniel Ricciardo sorunlu sabah bölümünü 13. bitirdi. Avustralyalı pilot, 18 inç lastiklere göre uyarlanmış McLaren test aracıyla yolda kaldı ve yaklaşık bir saat kaybetti. Bu sebeple de sabah bölümünde toplam 38 tur atabildi.

Alpine'de Esteban Ocon, 18 inç lastiklerle, Ricciardo'nun 0.6 saniye gerisinde 14. oldu.

2021 F1 şampiyonu Verstappen, salı günü aksiyona geri döndü. 18 inç lastik testi kapsamında Red Bull'un eski araçlarından birisini süren Verstappen, araçtaki problem nedeniyle 1.5 saati garajda geçirmek zorunda kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hollandalı pilot toplamda 51 tur attı ve sabah bölümünü 1:28.978'le 15. bitirdi.

Gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçecek Valtteri Bottas, yeni takımıyla ilk testini bugün yaptı. Fin pilot, 2019 Alfa Romeo aracını sürdü ve 18 inç lastiklerle 1:29.601 yaparak 16. oldu.

Mercedes'te 18 inç lastik testini George Russell gerçekleştirdi ve İngiliz pilot, sabah bölümünde 57 tur atıp, 1:30.134'le 17. oldu.

Mick Schumacher ise pistteki tek Haas'la 18 inç lastikleri denedi ve toplamda 29 tur attı. Seansı 1:30.345'le sonuncu bitirdi.

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Pilot Takım Zaman Tur 1 Pato O’Ward McLaren 1:25.260 48 2 Oscar Piastri Alpine 1:25.480 59 3 Nyck de Vries Mercedes 1:25.549 35 4 Nick Yelloly Aston Martin 1:26.254 54 5 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:26.263 42 6 Liam Lawson AlphaTauri 1:26.365 62 7 Lance Stroll Aston Martin* 1:26.579 64 8 Juri Vips Red Bull 1:26.647 71 9 Charles Leclerc Ferrari* 1:26.989 87 10 Antonio Fuoco Ferrari 1:27.324 70 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri* 1:27.348 52 12 Logan Sargeant Williams 1:27.476 76 13 Daniel Ricciardo McLaren* 1:27.508 38 14 Esteban Ocon Alpine* 1:28.112 58 15 Max Verstappen Red Bull* 1:28.978 53 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo* 1:29.601 47 17 George Russell Mercedes* 1:30.134 57 18 Mick Schumacher Haas* 1:30.345 29 * 18 inç lastikler ve eski yıllara ait test aracı.