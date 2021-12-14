Abu Dhabi testi 1. gün: De Vries, Mercedes ile en hızlısı

Abu Dhabi'de mevcut araçların genç sürücülerle kullanıldığı çaylak testi, 2022 yılı için planlanan lastiklerin kullanıldığı sezon sonu lastik testiyle eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Testte genç sürücü olarak bulunan ve Mercedes'in bu yılki W12 aracını süren De Vries, günün bitimine yaklaşık 30 dakika kala 1:23.194 yaptı ve en hızlı isim oldu. De Vries, bu turla ilk F1 testini yapan AlphaTauri pilotu Liam Lawson'dan 1.3 saniye önde yer aldı.

F2 şampiyonu ve Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri, Lawson'ın turundan 0.006 saniye geride kalmasının ardından üçüncü en hızlı isim olurken, IndyCar sürücüsü Pato O'Ward, günü dördüncü sırada tamamladı.

McLaren'ın IndyCar ekibinde yarışan O'Ward, eğer bu yıl Amerikan serisinde yarış kazanırsa, F1 aracını test edeceğine dair bir söz almıştı ve kazandığı zaferin ardından McLaren sözünü yerine getirdi.

Sabah bölümünün en hızlısı olan O'Ward, De Vries'ın turundan 1.4 saniye yavaş kaldı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hem Bottas hem de Guanyu Zhou, salı günü Alfa Romeo ile ilk kez piste çıktılar. Mercedes'ten, 2022 testine katılmak adına izin alan Bottas, beyaz bir tulum ve Noel temalı bir kaskla Alfa Romeo'yu sürdü.

Zhou ise, 2021 Alfa Romeo aracını ilk kez sürdü ve günü, Red Bull ile kaza yapan Juri Vips'in önünde beşinci bitirdi. Vips, 14. virajda aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı.

Aston Martin'in simülatör pilotu Nick Yelloly, McLaren'ın test aracını kullanan Daniel Ricciardo'nun önünde yedinci en iyi zamanı yaptı.

18 inç lastikleri test eden Ricciardo, O'Ward'ın turundan 1.6 saniye yavaş kalırken, sabah bölümünde yolda kalarak kırmızı bayrağa neden oldu.

Lance Stroll, Aston Martin ile dokuzuncu, öğleden sonra seansında Ferrari ile sürüş yapan Robert Shwartzman ise 10. oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sabah bölümünde piste çıktı ve SF90 ile 18 inç lastikleri test etti. Monakolu pilot, 1:26.989'luk turuyla 11. oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas, günü hem SF21 hem de SF90'la sürüş yapan Fuoco'nun önünde 12. bitirirken, Yuki Tsunoda 14. sırada yer aldı.

Logan Sargeant, Williams'ın 2021 aracıyla piste çıktı ve 15. oldu. Sargeant, günü bir güç ünitesi sorunuyla 90 dakika erken kapattı ancak planlanan programın çoğunu tamamladı ve toplam 92 tur attı.

Esteban Ocon, bir şampiyon olarak ilk kez piste çıkan Max Verstappen'in önünde 16. olurken, Verstappen'i de Mercedes ile piste çıkan George Russell takip etti.

Bu üç isim de eski araçlarla, 18 inç lastikleri denedi.

Mick Schumacher Haas ile günü 19. sırada tamamladı.

Günün en çok tur atan ismi Antonio Fuoco olurken, en az turu 74 turla Robert Shwartzman attı.

Lastik testi yarın kaldığı yerden devam edecek ve Williams, bir test aracı olmadığı için testte yer almayacak.

Test sonucu:

Poz. Pilot Takım Zaman Tur 1 Nyck de Vries Mercedes 1:23.194 77 2 Liam Lawson AlphaTauri 1:24.517 125 3 Oscar Piastri Alpine 1:24.523 131 4 Pato O’Ward McLaren 1:24.607 92 5 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.142 119 6 Juri Vips Red Bull 1:25.198 97 7 Nick Yelloly Aston Martin 1:25.333 118 8 Daniel Ricciardo McLaren* 1:26.252 95 9 Lance Stroll Aston Martin* 1:26.579 143 10 Robert Shwartzman Ferrari 1:26.694 74 11 Charles Leclerc Ferrari* 1:26.989 87 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo* 1:27.183 127 13 Antonio Fuoco Ferrari 1:27.324 146 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri* 1:27.348 131 15 Logan Sargeant Williams 1:27.476 92 16 Esteban Ocon Alpine* 1:27.553 128 17 Max Verstappen Red Bull* 1:28.013 124 18 George Russell Mercedes* 1:28.062 132 19 Mick Schumacher Haas* 1:28.499 100 *18 inç lastikler ve test aracı.