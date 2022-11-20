Abu Dhabi temposundan memnun olan Verstappen: "Brezilya'da hata yapmıştık"

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Red Bull, Brezilya'da tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da epey zorlandı ve Mercedes, hafta sonunun genelinde en hızlı takımdı.

Bu hafta sonu Abu Dhabi GP öncesinde harika bir sıralama turları geçiren Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Red Bull pilotu seansın ardından şöyle dedi: "Üçüncü bölüm gayet iyiydi. Bunun öncesinde çok fazla iniş ve çıkış vardı."

"Q3'teki ilk turum bile biraz kaotik başladı. İlk turda Checo'nun [Perez] önünde gitmem gerekiyordu. Fakat motorumu çalıştırmak istediğim anda her şey kapandı. Bu yüzden aracı yeniden başlatmak zorunda kaldık."

"Sonrasında biraz gecikmeli de olsa piste çıkmayı başardım, bu da lastikler için pek iyi olmadı."

"Yine de her şeyi kontrol altında tutmayı başardık ve iyi bir tur attık. Bu yüzden mutluydum. İkincisi biraz daha kolaydı ama çok daha fazla tur zamanı bulmak kolay değildi."

"Sadece son sektörde biraz zorlandım. Fakat bu hafta sonu genel olarak hızlıydık, yani biraz daha normale döndü."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Hızlı bir aracımız olduğunu hep biliyorduk, geriye dönüp baktığımızda Brezilya'da birkaç hata yaptığımızı düşünüyorum. Bu konuda çok fazla detaya giremem ama sprint yarışı nedeniyle tek bir antrenman seansınız var ve orada başarılı olamadığınız vakit, hafta sonunun geri kalanında takılıp kalıyorsunuz. Biz de temelde bunu yaşadık.

"Fakat buraya geldiğimizde, simülatördeki çalışmanın karşılığını aldığımızı düşünüyorum ve 1. antrenmanda Checo'nun oldukça mutlu olduğunu görebiliyordum, Liam da araçtaydı, hemen araca alışmış gibiydi. Bu da aracın iyi bir noktada olduğunu gösteriyordu."

"İkinci seansta araca geçtiğime, sadece birkaç ince ayara ihtiyacım vardı. Yani bana bir tur zaman kaybına neden olmadı."

"Yarışta temel olarak lastiklere odaklanmamız gerekiyor. Bence yarışın anahtarı bu olacak."

Yarış için en büyük tehdidin kim olduğu sorusuna Verstappen, "Şu anda bu konu hakkında bir şey söylemek zor. Kendi tarafımızda, ikinci seanstaki yarış temposu gayet iyiydi ve hem Ferrari hem de Mercedes o sırada biraz daha fazla zorlanıyor gibi görünüyordu."

"Ancak gece boyunca ne yaptıklarını bilemeyiz, bu yüzden yarışı beklememiz lazım. Bence takım olarak onların önünde kalmamız gerekiyor. Bu çok açık çünkü bu, Checo'nun da şampiyonada önde olacağı anlamına geliyor." dedi.

Mercedes'in neden geride kaldığına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Belki de pist düzeniyle ilgilidir bilmiyorum ama tabii ki gizemli bir durum. Biz de mesela Brezilya'da bu kadar yavaş olmayı beklemiyorduk, bu yüzden nerede iyi veya geride olduğumuzu her zaman anlayamıyoruz."

"Biraz şaşırdık ama kim bilir? Belki de yarış temposuna daha çok odaklanmışlardır ve bunun içi tek tur performansından ödün vermişlerdir. Yani asla bilemezsiniz." cevabını verdi.