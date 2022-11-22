Abu Dhabi sezon sonu testi: Sainz lider, Ferrari 1-2-3!

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Pazar günkü sezon finalinin ardından 10 takımın tamamı, Salı günkü dokuz saatlik test günü için Yas Marina Pisti'nde kaldı ve takımların her biri ikişer araca sahipti. Bunlardan birisi üç F1 yarışına çıkmamış genç sürücüler tarafından kullanılırken, diğerinde normal yarış sürücüleri 2023 F1 lastiklerini test etti.

Günün ilk yarısında Charles Leclerc en hızlı zamanı yaparken, ikinci bölümde Carlos Sainz aracı devraldı ve günün en iyi zamanını yaptı.

İspanyol pilot Ferrari adına 1:25.245'lik bir zaman turuna imza atarken, Leclerc'i 0.138 saniye ile geride bıraktı ve 2022'nin son gününü zirvede tamamladı.

Robert Shwartzman, günün sonuna doğru geriye düşse de, sonrasında derecesini geliştirdi ve Leclerc'in 0.017 saniye ardında üçüncü oldu. Ferrari böylelikle günü 1-2-3 şeklinde tamamladı.

Alpine ile ilk testine çıkan Pierre Gasly, bitime 10 dakika kala tempo yükseltti ve günü dördüncü sırada tamamladı.

Pierre Gasly, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen öğleden sonra Red Bull RB18'in direksiyonuna geçip beşinci en iyi zamanı yaparken, Sergio Perez 13. sırada yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin ile sabah bölümünü üçüncü sırada tamamlarken, toplamda 97 tur attı. Fakat öğleden sonra gelen derecelerle günü 11. sırada bitirdi.

Oscar Piastri, McLaren ile ilk kez piste çıktı ve başlangıçta güç ünitesi güvenli moda girdiği için yolda kaldı. Sonrasında araç garaja geri götürüldü ve yapılan çalışmaların ardından tekrar piste çıktı. Ardından da iki yarış mesafesinden fazlasını tamamladı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-22 ile teknik sorun nedeniyle günün ikinci saatinde yolda kaldı. Takım sonrasında sorunu çözmeyi ve Alman pilotu tekrar piste çıkarmayı başardı. Bu da iki yarış mesafesi tamamlamasını sağladı.

Williams'ta Alex Albon ve Logan Sargeant, son bölümde tempo yükseltip, Nyck de Vries'ın önünde altıncı ve yedinci oldular.

De Vries, sekizinci olurken, 151 turla günün en çok tur atan ismiydi. İlk onu Lance Stroll ve Liam Lawson tamamladı.

Formula 1'deki bir sonraki resmi seans, 23 Şubat'ta Bahreyn'de yapılacak.

Test sonucu:

1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:25.245 - 63 tur

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1:25.383 - 56 tur

3. Robert Shwartzman (Ferrari) 1:25.400 - 116 tur

4. Pierre Gasly (Alpine) 1:25.689 - 130 tur

5. Max Verstappen (Red Bull) 1:25.845 - 76 tur

6. Alexander Albon (Williams) 1:25.959 - 118 tur

7. Logan Sargeant (Williams) 1:26.063 - 82 tur

8. Nyck de Vries (AlphaTauri) 1:26.111 - 151 tur

9. Lance Stroll (Aston Martin) 1:26.263 -70 tur

10. Liam Lawson (Red Bull) 1:26.281 - 111 tur

11. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:26.312 - 97 tur

12. Sergio Pérez (Red Bull) 1:26.333 - 88 tur

13. Oscar Piastri (McLaren) 1:26.340 - 123 tur

14. Pierre Gasly (Alpine) 1:26.472 - 125 tur

15. Felipe Drugovich (Aston Martin) 1:26.595 - 106 tur

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:26.709 - 129 tur

17. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.750 - 59 tur

18. Lando Norris (McLaren) 1:26.890 - 115 tur

19. Nico Hulkenberg (Haas) 1:27.000 - 108 tur

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:27.123 - 135 tur

21. Pietro Fittipaldi (Haas) 1:27.172 - 97 tur

22. Frederick Vesti (Mercedes) 1:27.216 - 124 tur

23. George Russell (Mercedes) 1:27.240 - 73 tur

24. Theo Pourchaire (Alfa Romeo) 1:27.591 - 106 tur

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images