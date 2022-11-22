Abu Dhabi sezon sonu testi: Sainz lider, Ferrari 1-2-3!
Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2022 F1 sezon sonu testini Carlos Sainz ilk sırada tamamlarken, Ferrari sürücüleri ilk üç sırada yer aldı.
Pazar günkü sezon finalinin ardından 10 takımın tamamı, Salı günkü dokuz saatlik test günü için Yas Marina Pisti'nde kaldı ve takımların her biri ikişer araca sahipti. Bunlardan birisi üç F1 yarışına çıkmamış genç sürücüler tarafından kullanılırken, diğerinde normal yarış sürücüleri 2023 F1 lastiklerini test etti.
Günün ilk yarısında Charles Leclerc en hızlı zamanı yaparken, ikinci bölümde Carlos Sainz aracı devraldı ve günün en iyi zamanını yaptı.
İspanyol pilot Ferrari adına 1:25.245'lik bir zaman turuna imza atarken, Leclerc'i 0.138 saniye ile geride bıraktı ve 2022'nin son gününü zirvede tamamladı.
Robert Shwartzman, günün sonuna doğru geriye düşse de, sonrasında derecesini geliştirdi ve Leclerc'in 0.017 saniye ardında üçüncü oldu. Ferrari böylelikle günü 1-2-3 şeklinde tamamladı.
Alpine ile ilk testine çıkan Pierre Gasly, bitime 10 dakika kala tempo yükseltti ve günü dördüncü sırada tamamladı.
Pierre Gasly, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen öğleden sonra Red Bull RB18'in direksiyonuna geçip beşinci en iyi zamanı yaparken, Sergio Perez 13. sırada yer aldı.
Fernando Alonso, Aston Martin ile sabah bölümünü üçüncü sırada tamamlarken, toplamda 97 tur attı. Fakat öğleden sonra gelen derecelerle günü 11. sırada bitirdi.
Oscar Piastri, McLaren ile ilk kez piste çıktı ve başlangıçta güç ünitesi güvenli moda girdiği için yolda kaldı. Sonrasında araç garaja geri götürüldü ve yapılan çalışmaların ardından tekrar piste çıktı. Ardından da iki yarış mesafesinden fazlasını tamamladı.
Nico Hulkenberg, Haas VF-22 ile teknik sorun nedeniyle günün ikinci saatinde yolda kaldı. Takım sonrasında sorunu çözmeyi ve Alman pilotu tekrar piste çıkarmayı başardı. Bu da iki yarış mesafesi tamamlamasını sağladı.
Williams'ta Alex Albon ve Logan Sargeant, son bölümde tempo yükseltip, Nyck de Vries'ın önünde altıncı ve yedinci oldular.
De Vries, sekizinci olurken, 151 turla günün en çok tur atan ismiydi. İlk onu Lance Stroll ve Liam Lawson tamamladı.
Formula 1'deki bir sonraki resmi seans, 23 Şubat'ta Bahreyn'de yapılacak.
Test sonucu:
1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:25.245 - 63 tur
2. Charles Leclerc (Ferrari) 1:25.383 - 56 tur
3. Robert Shwartzman (Ferrari) 1:25.400 - 116 tur
4. Pierre Gasly (Alpine) 1:25.689 - 130 tur
5. Max Verstappen (Red Bull) 1:25.845 - 76 tur
6. Alexander Albon (Williams) 1:25.959 - 118 tur
7. Logan Sargeant (Williams) 1:26.063 - 82 tur
8. Nyck de Vries (AlphaTauri) 1:26.111 - 151 tur
9. Lance Stroll (Aston Martin) 1:26.263 -70 tur
10. Liam Lawson (Red Bull) 1:26.281 - 111 tur
11. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:26.312 - 97 tur
12. Sergio Pérez (Red Bull) 1:26.333 - 88 tur
13. Oscar Piastri (McLaren) 1:26.340 - 123 tur
14. Pierre Gasly (Alpine) 1:26.472 - 125 tur
15. Felipe Drugovich (Aston Martin) 1:26.595 - 106 tur
16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:26.709 - 129 tur
17. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.750 - 59 tur
18. Lando Norris (McLaren) 1:26.890 - 115 tur
19. Nico Hulkenberg (Haas) 1:27.000 - 108 tur
20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:27.123 - 135 tur
21. Pietro Fittipaldi (Haas) 1:27.172 - 97 tur
22. Frederick Vesti (Mercedes) 1:27.216 - 124 tur
23. George Russell (Mercedes) 1:27.240 - 73 tur
24. Theo Pourchaire (Alfa Romeo) 1:27.591 - 106 tur
Fernando Alonso, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
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