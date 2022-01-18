Brown: "Abu Dhabi 'pandomimi' FIA ve F1'in değişime ihtiyacı olduğunu kanıtladı"

F1 ve yönetim kurulu, 2021 sezonun tartışmalı finalinin ardından eleştiri konusu oldular.

Brown, FIA'nın Abu Dhabi'de alınan kararlara yönelik soruşturması devam ederken, 2021'in spordaki değişim ihtiyacını gösterdiğini söyledi.

Brown, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in gelişinin, geçtiğimiz sezon yaşananlardan kaçınmak adına, ihtiyaç duyulan yaklaşım için harika bir fırsat olduğunu söyledi.

McLaren'ın internet sitesine yazan Brown şöyle dedi: "Bazı kuralların ve yönetim şeklinin kabul edilemez olduğu ortada. Kimse kuralların uygulanışındaki tutarsızlıktan memnun değil. Ancak takımlar avantaj kazanmak adına bu durumdan yararlandı."

"Daha önce takımların çok fazla güce sahip olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini söylemiştim. Kuralların planlanmasında ve Formula 1'in yönetiminde önemli bir rolümüz var ve bu etki her zaman sporun iyiliğine olmuyor."

"Evet, özellikle uzun vadeli stratejik problemlerde takımlara danışılmalı ve bakış açıları değerlendirilmeli ama bazı zamanlarda, sporu belirli takımlar yönetiyor gibi görünüyor."

"Bizim de takım olarak kuralların uygulanmasındaki bu tutarsızlığa katkıda bulunduğumuzu unutmayalım. Yarışı hiçbir şekilde güvenlik aracı arkasında bitirmek istemeyen takımların uyguladığı baskı da etkili oldu."

"Şikayet ettiği kurallar için oy veren takımlar da etkili oldu. Cezaları ve yarış sonuçlarını değiştirmek için yarış direktörüne radyodan iletişime geçen takımlar da etkili oldu. Bu, aşırı heyecanlı takım patronun tribünlere oynayarak ve yarış görevlilerine baskı yapmasına kadar gitti."

"Bu spora yakışır değildi. Bazı durumlarda burası, sporun zirvesi gibi değil pandomim seçmeleri gibiydi."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Eski FIA başkanı Jean Todt, sporu fikir birliği ile yönetme konusunda ısrarcıydı ve bu da kuralları belirlerken takımlara çok fazla danışılacağı ve etkileri olacağı anlamına geliyordu.

Brown, Sulayem'in işleri farklı yönetmesini umuyor ve F1'in yeni sahibi Liberty Media altında iyi yöne değişmesi için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Brown, "Mohammed Ben Sulayem'in geçtiğimiz ay FIA başkanı olarak seçilmesi, Formula 1'in yönetimini yenilemek için bir fırsat sunuyor."

"Abu Dhabi'deki, FIA soruşturması altında olan olaylara odaklanacakları kesin. Ancak benim gözümde bunlar, nedenden ziyade bir semptom. Bütünlükte ve kuralları FIA'nın mı yoksa takımların mı koyduğu konusundaki netlikte sistematik sorunlar var."

"Organizasyon sorunları geçtiğimiz yılın Belçika Grand Prix'sinde ve 2020 Avustralya Grand Prix'sinden belli oluyor. İki etkinlikte de yaşanan olaylarda hazırlık eksikliği olduğu ve geçici çözümler bulunduğu görüldü."

"FIA ve F1'in rollerine ilişkin daha fazla netliğe ve liderliğe duyulan ihtiyaç, hiç şüphesiz Muhammed Ben Sulayem, Stefano Domenicali ve ilgili takımlarının gündeminde olacak."

"Önceki yönetim, daha despot bir idare sağlıyordu ve bu nedenle, sporu doğru yöne çevirmek için takımlara ve hissedarlara daha çok danışılan bir yaklaşım sergilenmesi gerekti." dedi.

Brown, "FIA ve F1'in liderliğinin arttığını göreceğimizden, hep birlikte sporu geliştirmeye odaklanacağımızdan ve konu zorlu kararlar olduğunda sorumluluktan kaçmayacağımızdan eminim." diye ekledi.