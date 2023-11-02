Abu Dhabi Grand Prix'si planlandığı şekilde yapılacak
Abu Dhabi Grand Prix'sinin Orta Doğu'daki savaştan ötürü tehlikede olduğu iddia edilse de, durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.
2023 Formula 1 sezonu, 24-26 Kasım'da gerçekleştirilecek Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erecek.
Fakat Ortadoğu'daki İsrail - Filistin savaşı nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek yarışın iptal olabileceği iddia edildi.
Formu1a.uno, bu sabah yarışın tehlikede olduğunu iddia etse de durumun aslında böyle olmadığı ortaya çıktı.
Motorsport.com'un kaynakları, şu anda yarışın risk altında olmadığını açıkça belirttiler.
Dolayısıyla şimdilik yarışın iptaline yönelik herhangi bir durum söz konusu değil.
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