2021 Formula 1 sezonu bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile sona erecek ve şampiyonluk savaşı devam ederken, son yarışın epey keyifli geçmesi bekleniyor.

Heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 12:30'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden Türkçe şekilde izleyebilirsiniz.

2. antrenman seansı aynı gün 16:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 13:00'te başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 16:00'da yapılacak. Her iki seansı da S Sport 2'den canlı şekilde seyredebilirsiniz.

Pazar günkü yarış ise 16:00'da başlayacak ve yine S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Abu Dhabi GP hafta sonu programı:

Cuma

1. Antrenman: 12:30 - F1 TV / S Sport Plus

2. Antrenman: 16:00 - F1 TV / S Sport Plus

Cumartesi

3. Antrenman 13:00 - F1 TV / S Sport 2

Sıralama turları: 16:00 - F1 TV / S Sport 2

Pazar

Yarış: 16:00 - F1 TV / S Sport 2