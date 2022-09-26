Abu Dhabi GP'nin tüm biletleri tükendi
Bu yıl neredeyse tüm yarışlarda olduğu gibi Abu Dhabi GP'de de Formula 1 dünyasını dolu tribünler karşılayacak.
2022 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP'ye iki aydan az bir süre kaldı fakat tüm biletler şimdiden tükendi.
Görünüşe bakılırsa artık yalnızca padok erişimi olan VIP paketler var.
Bu yıl hemen hemen tüm yarışlarda bütün biletler satıldı ve tribünlerde boş koltuk yoktu. Sezonun kalan yarışlarında da durum böyle olacak.
Pisti yöneten Abu Dhabi Motorsports Management şirketinin CEO'su Saif Al Noaimi, "Tüm tribün biletlerinin resmi olarak tükendiğini bildirmekten gurur duyuyorum."
"Bu, F1 taraftarlarının yarışımıza olan büyük ilgisinin gerçek kanıtı."
"Bu yıl, benzeri görülmemiş talebi karşılamak için yeni bir tribün inşa ettik. Biletler de rekor sürede tükendi."
"Herkesin bu yılki yarış için bilet almaya vakti olmadığının farkındayız, bu nedenle 2023 için satışlara önceden başlayacağız, böylece taraftarlar yerlerini önceden ayırtabilecekler." dedi.
Abu Dhabi Grand Prix'si için bilet alan herkes, hafta sonu boyunca her akşam gerçekleşecek olan dünya yıldızlarıyla dolu konserlere hiçbir ek ücret ödemeden katılabilecekler.
Kadro henüz tamamlanmadı anca Swedish House Mafia Cuma günü, Kendrick Lamar ise Cumartesi günü sahne alacak.
Yas Marina track
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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