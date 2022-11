Abu Dhabi GP'den itibaren, F1'de yarış kazanan isimlere madalya verilecek

FIA madalyası, sürücünün başarısını belirtmek üzere podyum töreninin bir parçası olarak sürücüye verilecek.

Sürücüler, böylelikle bu madalyaları başarılarının kişisel bir kaydı olarak saklayabilecekler..

Sürücüler, şu anda yarış kazandıkları zaman podyumda galibiyet kupası alıyor ancak sözleşmelerine bağlı olarak bu kupaların büyük bir kısmı takımlar tarafından ellerinden alınıyor.

Sürücüler daha sonra, bu kupaları kişisel olarak saklamak isterlerse, kopyalarını yaptırıyorlar.

FIA madalyası, yarış kazanan isimler için eşsiz bir hatıra olacak ve bu madalyalar hazırlanırken, F1 tarihinin kaçıncı yarışı olduğu gibi konulara da dikkat çekilecek.

Madalyalar 2020'de F1'e geri dönmüş ve cumartesi günleri sprint yarışlarını ilk üç sırada bitirenlere bu madalyalar verilmişti.

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images