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Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP'de Russell'ın yerini Sirotkin alabilir!

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Abu Dhabi GP'de Russell'ın yerini Sirotkin alabilir!
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 08:47

Bu hafta sonu George Russell'ın "aracı sürmesini engelleyecek bir sorun" yaşadığı ve yerini Sergey Sirotkin'in alabileceği öğrenildi.

Williams Formula 1 takımı, George Russell'ın bu hafta sonu Abu Dabi'de aracı kullanabilecek durumda olup olmadığını görmek için bekliyor.

Russell bugün padokta yer alıyor fakat "sürüşünü engelleyebilecek bir sorun" yaşıyor ve Grove merkezli ekip bu konuda tıbbi rapor bekliyor.

Takım, bu hafta sonu F2 programına odaklandığı için yedek pilotu Nicholas Latifi'yi araca geçirmek istemiyor ve ayrıca zaten süper lisans ile ilgili de bir sorun yaşıyor.

Bu nedenle takım, diğer alternatiflere bakmak zorunda kaldı.

Mercedes yedek pilotu Esteban Ocon, motor tedarikçisi ve taraflar arasındaki olumlu ilişkiden ötürü koltuğu favorisiydi. Ancak Fransız sürücü dün gece Williams garajına gitti ve koltuk ayarı yapmaya çalıştı. Ancak koltukta rahat edemeyecek kadar uzundu. Bu yüzden de artık seçenekler arasında değil.

2019 sezonunu Renault/McLaren'ın yedek pilotu olarak geçiren eski Williams pilotu Sergey Sirotkin'in şimdi koltuk için en önemli aday olduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

Russell'ın durumu ve yerini Sirotkin'in alma ihtimali takım patronu Claire Williams'a soruldu. Ancak Williams yorum yapmaktan kaçındı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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