Perez: "Dayanıklılık bizi çok kötü etkiledi"

Öncelikle aracında neyin yaşandığını anlatması istenen Perez: "Yine MGU-K sorunuyla karşılaştık, üzücü çünkü bugün gerçekten güçlü bir yarışa ihtiyacımız vardı ama ne yazık ki olmadı"

"Dayanıksızlık bu sene bizi kötü etkiledi o yüzden yapabileceğimiz başka hiçbir şey yoktu, bence sezon boyunca yapabileceğim her şeyi yaptım. " dedi.

Yarışın ilk etaplarında çok iyi görünmeleri konusundaysa Meksikalı pilot, "Evet iyi görünüyordu ve çok iyi ilerleme kat ediyordum ama sonra bir anda motor gücünü kaybetmeye başladım ve bugün olanlar bundan ibaret. " dedi.

Takımla son yarışından neyi umduğu sorusuna cevap veren Perez: "Güçlü bir yarış çıkartarak birlikte tarihimize iyi bir son vermeyi düşünüyordum ama bunun olmaması üzücü oldu." dedi.

Son 3 yarışın inişli çıkışlı olmasıyla takımdan ayrılan Perez'in neler hissettiğini anlatması istendiğinde ise: "Evet hiçbir zaman ideal değil ama böyle şeyler oluyor. McLaren’a takımlar şampiyonasında aldıkları 3.lük için tebrikler, sürücülerini de çok iyi bir iş çıkarttıkları için tebrik ediyorum. " dedi.

Sezon arasındaki planları hakkında ise: "Olabildiğince zevk almaya çalışmak, evde geçirebildiğim kadar zaman geçirmek ve hayatımda yapacağım bir sonraki şeylere bakmak." dedi.

Bir planı olup olmadığı konusunda ise Meksikalı pilot: "Evet, neyin mümkün olup olmadığına bakmak için biraz zaman harcayacağım. Sezon bitti o yüzden hiç acelem yok, önümüzdeki haftalarda ne olacak göreceğiz. "

Takıma ilk katıldığı zamana kıyasla şu an nerede bulundukları sorulduğunda Perez: "Kilometrelerce ileride ve her zaman bu takımla gurur duyuyor olacağım, zamanında çocukların işlerini kurtararak geleceğe bakabilmelerini sağlamıştım.

"Gelecek onlar için çok aydınlık görünüyor ve bundan çok gurur duyuyorum." dedi.

Son olarak şampiyonayı 4. sırada tamamlamanın nasıl hissettirdiği sorulduğunda Perez: "3.lüğü henüz kaybettik, bize bağlıydı ve dayanıklılık bizi çok kötü etkiledi, tabii ki bizden 15 puan çalan sorun yüzünden kaybettik ve bence günün sonunda farka da bu sebep oldu."

"Ama takım için puan kazanan 2 güçlü pilotun varlığının önemini ve sene sonuna geldiğinde sebep olduğu farkı gösteriyor, o yüzden kendi açımdan geçirdiğim sezondan çok mutluyum."

"2 yarış kaçırmama ve sahip olduğumuz dayanıklılık sorunlarına rağmen şampiyonayı 4. sırada tamamlamayı başardık ve bundan çok haz duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.