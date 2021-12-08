Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Abu Dhabi GP'de iki DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.

Abu Dhabi GP'de iki DRS bölgesi olacak

Sezonun son yarışına ev sahipliği yapacak olan Yas Marina pisti, son aylarda epey değişime uğradı ve pistin yapısı, geçişleri artırmak amacıyla değiştirildi.

Yapılan açıklamaya göre bu yılki yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacak.

İlk DRS algılama noktası 5. virajdan 40 metre önce, aktivasyon noktası ise 5. virajdan 210 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktasının 7. virajdan 50 metre sonra olacağı açıklanırken, aktivasyon noktası ise 7. virajdan 165 metre sonra olacak.

Start düzlüğünde herhangi bir DRS noktası bulunmuyor.

 

Biletler
paylaşım
yorumlar
Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi
Önceki haber

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz" Abu Dabi GP
Formula 1

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"

Tyson Fury, Verstappen'in "kötü çocuk" gibi gösterilmesinden rahatsız Abu Dabi GP
Formula 1

Tyson Fury, Verstappen'in "kötü çocuk" gibi gösterilmesinden rahatsız

Jos: "Max, şampiyon olmak için elinden geleni yapacak" Abu Dabi GP
Formula 1

Jos: "Max, şampiyon olmak için elinden geleni yapacak"

Son Haberler

Abu Dhabi GP'de iki DRS bölgesi olacak
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi GP'de iki DRS bölgesi olacak

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"

Red Bull'un Suudi Arabistan'a getirdiği küçük güncelleme, bekleneni vermemiş 
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Suudi Arabistan'a getirdiği küçük güncelleme, bekleneni vermemiş 

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.