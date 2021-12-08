Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler
Abu Dhabi GP'de iki DRS bölgesi olacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.
Sezonun son yarışına ev sahipliği yapacak olan Yas Marina pisti, son aylarda epey değişime uğradı ve pistin yapısı, geçişleri artırmak amacıyla değiştirildi.
Yapılan açıklamaya göre bu yılki yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacak.
İlk DRS algılama noktası 5. virajdan 40 metre önce, aktivasyon noktası ise 5. virajdan 210 metre sonra olacak.
İkinci DRS algılama noktasının 7. virajdan 50 metre sonra olacağı açıklanırken, aktivasyon noktası ise 7. virajdan 165 metre sonra olacak.
Start düzlüğünde herhangi bir DRS noktası bulunmuyor.
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Abu Dhabi GP'de iki DRS bölgesi olacak
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