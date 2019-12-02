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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Abu Dhabi GP'de DRS, sunucu çökmesi sonucu çalışmamış

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Abu Dhabi GP'de DRS, sunucu çökmesi sonucu çalışmamış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 Ara 2019 05:55

FIA Yarış Direktörü Michael Masi, sezonun son yarışında veri sunucularından birisinin çökmesi sonucu bir ara DRS'nin kullanılamadığını açıkladı.

Abu Dhabi'de yarışın başlamasının ardından tam DRS'nin aktif edileceği an bir sorun ortaya çıktı. Zaman ekranlarına DRS'nin kullanılamayacağı çünkü yarış yönetiminin araçlara sinyal gönderemediği bilgisi verildi. Normalde 2. turun sonunda açılması gereken DRS ancak 18. turdan itibaren kullanıldı.

Michael Masi, "Kısaca söylememiz gerekirse veri sunucusu çöktü. Hemen DRS'yi devre dışı bıraktık ve sadece yedekler yüklenince değil, verileri yükleyip doğru verileri gösterdiğinden % 100 emin olunca yeniden devreye soktuk."

"FIA ve F1 Grubu ile her şeyin doğru çalıştığından emin olana kadar farklı kontroller yaptık. Tam olarak emin olana kadar deneme yapmadık."

"Temelde DRS sinyalleri araçlara gönderiliyor. O esnada güvenebileceğimiz bir veri bilgisi yoktu."

"Tam olarak çalıştığından emin olmak istedik. Sistem stabil bir şekilde çalışmalı ve tüm takımlara eşit ve doğru bir şekilde sinyal göndermeliydi. Her şeyin yolunda olduğundan emin olunca, sistemi yeniden çalıştırdık ve DRS'yi aktif ettik." dedi.

Yarışın başında DRS iptal edilmeseydi ne olacağının sorulması üzerine Masi, "Dürüst olmam gerekirse etkilerinin neler olacağını düşünmek dahi istemiyorum. Ancak hemen, önlem alarak herkes için pasif hale getirdik."

"Yedek dosyaları vardı. Ancak ilk olarak sorunun ne olduğunu bulmamız lazımdı. Hepimizin bildiği üzere, tüm yedek sistemlerinde olduğu gibi bazı şeyler arasında gecikme vardı." dedi.

Geçmişte bazı araçlarda DRS'nin çalışmaması gerekip çalıştığı zamanlar olmuştu. Ancak bu sefer tek bir araçta sorun olmadığı için takibi daha zor oldu.

Masi, "Tek bir araçta sorun olsaydı, açıkçası takibi daha kolay olurdu. 20 aracın hepsinde sorun olunca,  takip etmek imkansız hale geldi. Bu açıdan karar çok basitti. O an DRS'yi iptal edip o şekilde sorunu çözmeye çalıştık." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Adam Cooper

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Abu Dhabi GP

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