Abu Dhabi GP: Takım arkadaşları mücadelesi
Abu Dhabi GP sonrası takım arkadaşlarının birbirlerine karşı sıralamalarda ne durumda olduklarını sizler için derledik.
Aşağıdaki tablolar oluşturulurken grid cezaları gibi durumlar dikkate alınmadan, doğrudan pilotların sonuçları hesaba katıldı. Teknik sorun nedeniyle geride kalınma olduysa bunlardan bahsedildi.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
11-5
|
Valtteri Bottas
|2
(+0,012 Q3)
|Avusturya
|1
|1
|Steiermark (Islak)
|4
(+1,428 Q3)
|1
|Macaristan
|2
(+0,107 Q3)
|1
|Büyük Britanya
|
2
(+0,313 Q3)
|2
(+0,063 Q3)
|70. Yıl Dönümü
|
1
|1
|İspanya
|
2
|1
|Belçika
|
2
(+0,511 Q3)
|1
|İtalya
|
2
|1
|Toskana
|
2
(+0,059 Q3)
|1
|Rusya
|
3
(+0,652 Q3)
|2
(+0,256 Q3)
|Eifel
|
1
|1
|Portekiz
|
2
(+0,102 Q3)
|
2
(+0,097 Q3)
|Emilia Romagna
|
1
|
6
|Türkiye (Islak)
|
9
(+0,698 Q3)
|
1
|Bahreyn
|
2
(+0,289 Q3)
|
3
(+0,061 Q3)
|Abu Dhabi
|
2
|
George Russell
|
0-1
|
Valtteri Bottas
|2
(+0,026 Q3)
|Sakhir
|1
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
13-4
|
Sebastian Vettel
|7
|Avusturya
|11
(+0,165 Q2)
|11
(+0,083 Q2)
|Steiermark (Islak)
|10
|6
(+0,043 Q3)
|Macaristan
|5
|4
|Büyük Britanya
|10
(+0,912 Q3)
|8
|70. Yıl Dönümü
|12
(+0,369 Q2)
|9
|İspanya
|11
(+0,215 Q2)
|13
|Belçika
|
14
(+0,265 Q2)
|13
|İtalya
|
17
|5
|Toskana
|
14
(+0,534 Q2)
|11
|Rusya
|
15
|4
|Eifel
|
11
|4
|Portekiz
|
15
(+0,552 Q2)
|7
|Emilia Romagna
|
14
(+0,368 Q2)
|
14
(+1,527 Q2)
|Türkiye (Islak)
|
12
|
12
(+0,016 Q2)
|Bahreyn
|
11
|
4
|Sakhir
|
13
|
9
|Abu Dhabi
|
13
(+0,699 Q2)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
17-0
|
Alexander Albon
|3
|Avusturya
|5
(+0,391 Q3)
|2
|Steiermark (Islak)
|7
(+0,522 Q3)
|7
|Macaristan
|13
(+0,739 Q2)
|3
|Büyük Britanya
|
12
(+0,401 Q2)
|4
|70. Yıl Dönümü
|
9
|3
|İspanya
|
6
|3
|Belçika
|
5
(+0,486 Q3)
|5
|İtalya
|
9
|3
|Toskana
|
4
(+0,445 Q3)
|2
|Rusya
|
10
|3
|Eifel
|
5
|3
|Portekiz
|
6
(+0,533 Q3)
|3
|Emilia Romagna
|
6
(+0,396 Q3)
|2
|Türkiye (Islak)
|
4
(+2,393 Q3)
|3
|Bahreyn
|
4
(+0,596 Q3)
|3
|Sakhir
|
12
(+0,379 Q2)
|1
|Abu Dhabi
|
5
(+0,325 Q3)
McLaren
|
Carlos Sainz
|
8-9
|
Lando Norris
|8
(+0,345 Q3)
|Avusturya
|4
|3
|Steiermark (Islak)
|6
(+0,254 Q3)
|9
(+0,061 Q3)
|Macaristan
|8
|7
(+0,183 Q3)
|Büyük Britanya
|5
|13
(+0,198 Q2)
|70. Yıl Dönümü
|10
|7
|İspanya
|8
(+0,040 Q3)
|7
|Belçika
|
10
(+0,219 Q3)
|3
|İtalya
|
6
|9
|Toskana
|
11
(+0,118 Q2)
|6
|Rusya
|
8
|10
(+0,251 Q3)
|Eifel
|
8
|7
|Portekiz
|
8
(+0,005 Q3)
|
10
(+0,097 Q3)
|Emilia Romagna
|
9
|
13
(+0,465 Q2)
|Türkiye (Islak)
|
11
|
15
(-0,489 Q1)
|Bahreyn
|
9
|
8
|Sakhir
|
15
|
6
(+0,318 Q3)
|Abu Dhabi
|
4
Renault
|
Daniel Ricciardo
|
15-2
|
Esteban Ocon
|10
|Avusturya
|14
(+0,620 Q2)
|9
(+0,270 Q3)
|Steiermark (Islak)
|5
|11
|Macaristan
|
14
(+0,081 Q2)
|8
|Büyük Britanya
|
9
|5
|70. Yıl Dönümü
|
11
|13
|İspanya
|
15
|4
|Belçika
|
6
(+0,335 Q3)
|7
|İtalya
|
12
|8
|Toskana
|
10
(+0,054 Q2)
|5
|Rusya
|
7
|6
|Eifel
|7
(+0,019 Q3)
|10
|Portekiz
|
11
(+0,133 Q2)
|5
|Emilia Romagna
|
12
|5
|Türkiye (Islak)
|
7
(+1,027 Q3)
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,002 Q3)
|7
|Sakhir
|
11
|
12
(+0,047 Q2)
|Abu Dhabi
|
11
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
13-4
|
Daniil Kvyat
|12
|Avusturya
|13
(+0,126 Q2)
|8
|Steiermark (Islak)
|14
(+0,973 Q2)
|10
|Macaristan
|17
(+0,437 Q1)
|11
|Büyük Britanya
|14
(+0,243 Q2)
|7
|70. Yıl Dönümü
|16
(+0,728 Q1)
|10
|İspanya
|12
(+0,392 Q2)
|12
(+0,015 Q2)
|Belçika
|11
|10
|İtalya
|11
(+0,260 Q2)
|
16
(+0,197 Q1)
|Toskana
|12
|
9
|Rusya
|12
(+0,110 Q2)
|
12
|Eifel
|13
(+0,072 Q2)
|
9
|Portekiz
|
13
(+0,361 Q2)
|
4
|Emilia Romagna
|
8
(+0,194 Q3)
|
15
|Türkiye (Islak)
|
17
|
8
|Bahreyn
|
10
(+0,170 Q3)
|
9
|Sakhir
|
6
|
10
(+0,068 Q3)
|Abu Dhabi
|
9
Racing Point
|
Sergio Pérez
|
10-4
|
Lance Stroll
|6
|Avusturya
|9
(+0,161 Q3)
|17
(+1,920 Q3)
|Steiermark (Islak)
|13
|4
(+0,168 Q3)
|Macaristan
|3
|4
|İspanya
|5
(+0,107 Q3)
|8
|Belçika
|
9
(+0,071 Q3)
|4
|İtalya
|
8
|6
|Toskana
|
7
(+0,045 Q3)
|4
|Rusya
|
13
|5
|Portekiz
|
12
(+0,497 Q2)
|11
|Emilia Romagna
|
15
(+0,433 Q2)
|
3
(+1,556 Q3)
|Türkiye (Islak)
|
1
|
5
|Bahreyn
|
13
(+0,663 Q2)
|
5
|Sakhir
|
10
(+0,410 Q3)
|
15
(-0,468 Q1)
|Abu Dhabi
|
7
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|13
(+0,065 Q2)
|Büyük Britanya
|6
|3
|70. Yıl Dönümü
|6
(+0,346 Q3)
|
Sergio Pérez
|
1-0
|
Nico Hülkenberg
|9
|Eifel
|20
(+0,901 Q1)
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
8-9
|
Antonio Giovinazzi
|19
(+0,049 Q1)
|Avusturya
|18
|16
|Steiermark (Islak)
|19
(+0,559 Q1)
|20
(+0,108 Q1)
|Macaristan
|19
|18
(+0,202 Q1)
|Büyük Britanya
|17
|20
(+0,060 Q1)
|70. Yıl Dönümü
|19
|14
|İspanya
|20
(+0,900 Q1)
|16
|Belçika
|
18
(+0,207 Q1)
|14
|İtalya
|
18
|13
|Toskana
|
17
(+0,161 Q1)
|20
(+0,673 Q1)
|Rusya
|
17
|19
(+0,385 Q1)
|Eifel
|
14
|16
|Portekiz
|
17
(+0,122 Q1)
|18
|Emilia Romagna
|
20
(+0,255 Q1)
|8
|Türkiye (Islak)
|
10
(+4,481 Q3)
|
17
(+0,319 Q1)
|Bahreyn
|
16
|
19
|Sakhir
|
14
|
16
(+0,480 Q1)
|Abu Dhabi
|
14
Haas
|
Kevin Magnussen
|
8-7
|
Romain Grosjean
|16
(+0,070 Q1)
|Avusturya
|15
|15
|Steiermark (Islak)
|-
|16
|Macaristan
|18
(+0,255 Q1)
|16
|Büyük Britanya
|19
(+0,485 Q1)
|17
(+0,717 Q1)
|70. Yıl Dönümü
|14
|16
|İspanya
|17
(+0,181 Q1)
|
20
(+0,476 Q1)
|Belçika
|17
|
15
|İtalya
|16
(+0,270 Q1)
|
20
(+0,279 Q1)
|Toskana
|15
|
18
(+0,089 Q1)
|Rusya
|16
|
15
|Eifel
|16
(+0,321 Q1)
|
19
(+0,144 Q1)
|Portekiz
|18
|
17
(+0,021 Q1)
|Emilia Romagna
|16
|
16
|Türkiye (Islak)
|
19
(+4,902 Q1)
|
18
|Bahreyn
|
19
(+0,027 Q1)
|
Kevin Magnussen
|
2-0
|Pietro Fittipaldi
|16
|Sakhir
|20
(+0,721 Q1)
|17
|Abu Dhabi
|
19
(+0,310 Q1)
Williams
|
George Russell
|
16-0
|
Nicholas Latifi
|17
|Avusturya
|20
(+0,590 Q1)
|12
|Steiermark (Islak)
|18
(+1,388 Q1)
|12
|Macaristan
|
15
(+0,846 Q2)
|15
|Büyük Britanya
|
20
|15
|70. Yıl Dönümü
|
18
|18
|İspanya
|
19
(+0,433 Q1)
|15
|Belçika
|
19
(+0,508 Q1)
|19
|İtalya
|
20
|18
|Toskana
|
19
(+0,088 Q1)
|14
|Rusya
|
19
|17
|Eifel
|
18
|14
|Portekiz
|
20
(+0,846 Q1)
|13
|Emilia Romagna
|
19
(+0,227 Q1)
|18
|Türkiye (Islak)
|
20
(+11,594 Q1)
|14
|Bahreyn
|
20
(+0,888 Q1)
|18
|Abu Dhabi
|
20
(+0,398 Q1)
|Jack Aitken
|
0-1
|
Nicholas Latifi
|18 (+0,094 Q1)
|Sakhir
|17
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Alt-etkinlik
|QU
|Lokasyon
|Yas Marina Circuit
|Editör
|Benjamin Vinel