Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından ilk 10 turda kendisine yardımcı olacak kadar fark açsa da yarış Sergio Perez'in yolda kalıp önce sanal güvenlik aracı, ardından gerçek güvenlik aracının devreye girmesiyle sıfırlandı.

Güvenlik aracı sayesinde ön bölümdeki pilotlar dahil çoğu isim pite geldiler. Verstappen, güvenlik aracından sonra da kendisini takip eden Mercedes pilotları karşısında yerini korumayı başardı.

Verstappen, 55 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonu galibiyetle kapattı. Verstappen böylece bu sene 70. Yıl Dönümü GP'den sonra 2., kariyerindeki ise 10. F1 zaferini aldı. Verstappen ve Red Bull ayrıca, turbo hibrit dönemde Abu Dhabi'de Mercedes dışında kazanan ilk pilot ve takım oldular.

Sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı periyotlarında çok erken gelen ilk pit stopların ardından yarışın çoğunluğu kalan uzun bölümde lastiklerini dayandırmaya çalıştığı için pist üstünde aşırı mücadele olmadı.

Yarışa ikinci ve üçüncü sıradan başlayan Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Verstappen'in temposuna ayak uyduramadılar ve yarışı başladıkları gibi tamamlamış oldular. Hamilton, virüs nedeniyle kaçırdığı Sakhir GP'den sonra podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

Yarışa Mercedes pilotlarını stratejik açıdan zorlama umuduyla başlayan Red Bull pilotu Alex Albon, ilk turlarda McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında kalmasının ardından pist üstünde geçmeyi başardı ve ardından kalan bölümde yerini koruyarak dördüncü oldu. Albon son turlarda Hamilton'la farkı kapatsa da yeteri kadar yaklaşamadı.

İlk turlarda Albon'a geçit vermeyen ancak pit stoptan sonra henüz pite gelmeyen Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun arkasına düşen McLaren pilotu Lando Norris, Ricciardo'nun pite girmesinin ardından yarışı 5. sırada tamamlarken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Sainz, pit stopta gereksiz yavaş gittiği için yarıştan sonra incelenecek.

McLaren, bu sonuçla takımlar şampiyonasında üçüncülüğü kazanmış oldu ve 2012'deki üçüncülüğünün ardından ilk defa bu kadar yukarıda sezonu tamamladı.

39. tura kadar pite gelmeyen Ricciardo, pite geldikten sonra sadece McLaren pilotlarına geçilerek 7. sıraya geriledi. Ricciardo aradaki farkı kapatamadı ve yarışı 7. sırada tamamlamış oldu. Ricciardo ayrıca yarışın en hızlı turunu atmayı başardı.

Yarışa 9. sıradan başlayan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk başta pek yükselemese de ardından iyi bir yarış çıkardı ve 8. sırada yarışı tamamladı.

Renault pilotu Esteban Ocon, son turda önündeki Lance Stroll'ü geçerek 9. oldu.

Sakhir GP'de aldığı birincilik ve üçüncülükle takımlar şampiyonasında McLaren'ın 10 puan önüne geçerek büyük avantaj yakalayan Racing Point, Abu Dhabi'de yerini koruyamadı. Yeni bir güç ünitesiyle yarışa son sıradan başlayan Perez, ilk 10 turda 15. sıraya kadar yükselse de ardından araçta yaşanan sorunla yarışa erken veda etti. Takımın diğer pilotu Lance Stroll, yarışı ancak 9. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda Ocon'a geçilince ancak 10. olabildi.

Yarışa 7. sıradan başlayan ve ilk turlarda yerini koruyan AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, ilerleyen bölümde pit stoplarla birlikte geriye düştü ve 11. sırada yarışı tamamladı.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen yarışı 12. sırada tamamlarken onu Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel takip ettiler. Ferrari, güvenlik aracı periyodunda iki pilotunu birden pite almadı. Bu plan ilk başta işe yaramış gibi görünse de orta lastiklerle başlayan Leclerc çok geçmeden performans kaybetti ve arkasından gelen yeni lastikli sürücülere geçilmekten kurtulamadı. Sert lastiklerle başlayan Vettel uzun süre yerini korusa da, pite geldiğinde 15. sıraya kadar geriledi. Erken pit stop yapanlar bir daha pite gelmeyince Ferrari'nin bu stratejisi işe yaramamış oldu. Böylece Ferrari, Abu Dhabi'den puansız bir şekilde ayrıldı.

Sakhir GP'de Mercedes ile ilk puanlarına kavuşan George Russell, Williams'a dönmesinin ardından yarışı 15. sırada tamamlarken onu Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve Williams'ın diğer pilotu Nicholas Latifi takip ettiler.

Yarışı tamamlayabilen son isimler Haas pilotları Kevin Magnussen ve Pietro Fittipaldi olurken yarışa erken veda eden tek isim Perez oldu.

2020 Formula 1 sezonunun pilotlar şampiyonu Lewis Hamilton, takımlar şampiyonu Mercedes olmuştu ancak arka tarafta bazı mücadeleler vardı. Yarışı kazanan Verstappen, Bottas'ın arkasında sezonu 3. sırada tamamlarken onların arkasında Sergio Perez 4. olarak en iyi sezonunu geride bıraktı. Renault pilotu Daniel Ricciardo 5. olurken onu McLaren'dan Carlos Sainz takip etti. Red Bull pilotu Alex Albon, Charles Leclerc'in önünde ancak 7. sırada şampiyonayı tamamlayabildi.

Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in arkasında Red Bull'un ikinci olduğu çoktan belli olmuştu. Sezonun başından beri devam eden üçüncülük mücadelesinde ise kazanan McLaren oldu. Onu 7 puan geriden Racing Point takip ederken Renault 21 puan geride 5. oldu. Ferrari sezonu 6. sırada tamamladı ve 1980'den bu yana en kötü sezonunu geride bırakmış oldu.

2021 Formula 1 sezonu, önümüzdeki süreçte bir değişiklik olmazsa 21 Mart'ta Avustralya GP ile başlayacak.

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2020 Formula 1 sezonu tamamlanmış olsa da, geçtiğimiz senelerden bildiğiniz üzere Motorsport.com Türkiye olarak sezon arasında her türlü gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.