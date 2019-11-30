Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

2019 Formula 1 sezonunun son sıralama turlarında Mercedes'in üstünlüğü vardı ve Lewis Hamilton, hem ilk haklarda hem de ikinci haklarda harika bir performans ortaya koyarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren ve Renault pilotları mücadele etti.

İlk denemelerin ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:34.828 yaparak zirveye oturmayı başardı ve en yakın takipçisi Max Verstappen'le arasında 0.311 saniye vardı.

Hamilton son zaman turunda 1:34.779 yapmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Yarışa motor değiştirdiği için en geriden başlayacak olan Valtteri Bottas, buna rağmen sıralama turlarının tamamında yer aldı ve 0.194 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen 0.360 saniye geride üçüncü olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc yanlış hesaplama sonrası son zaman turunu atamadı ve 0.440 saniye geride dördüncü oldu.

Sebastian Vettel, Ferrari'den takım arkadaşı Leclerc'in 0.080 saniye gerisinde beşinci, Alex Albon ise altıncı oldu.

McLaren'da Lando Norris, sezonun son sıralama turlarını 1:36.436 ile yedinci bitirdi. Onu Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg takip etti.

Yarış gridi:

Q2 - İkinci bölüm

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Ferrari pilotu Charles Leclerc iyi bir son tur atmayı başardı ve en hızlı isim oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci olurken, Valtteri Bottas üçüncü, Sebastian Vettel dördüncü ve Max Verstappen beşinci oldu.

Mercedes pilotları, Max Verstappen ve Charles Leclerc yarışa orta lastikle başlama hakkı kazanırken, Sebastian Vettel yumuşak lastikle başlayacak.

Öte yandan Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll ve Daniil Kvyat'la Kevin Magnussen bu bölümde elenen isimler oldular.

Q2 sonucu:

Q1 - Birinci bölüm

Sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes güçlü bir performans sergiledi ve Lewis Hamilton 1:35.851'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Alex Albon ikinci denemesinde 1:36.102 yaptı ve seansı ikinci sırada bitirdi. Mercedes pilotu Valtteri Bottas üçüncü olurken, Max Verstappen dördüncü, Charles Leclerc beşinci ve Sergio Perez altıncı oldu.

İlk bölümde Haas pilotu Romain Grosjean'ın yanı sıra Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ile Kimi Raikkonen elendi. Ayrıca Williams'ta George Russell ve Robert Kubica son iki sırada yer aldı.

Q1 sonucu: