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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

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Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 14:03

2019 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Abu Dhabi GP öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

2019 Formula 1 sezonunun son sıralama turlarında Mercedes'in üstünlüğü vardı ve Lewis Hamilton, hem ilk haklarda hem de ikinci haklarda harika bir performans ortaya koyarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren ve Renault pilotları mücadele etti.

İlk denemelerin ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:34.828 yaparak zirveye oturmayı başardı ve en yakın takipçisi Max Verstappen'le arasında 0.311 saniye vardı.

Hamilton son zaman turunda 1:34.779 yapmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Yarışa motor değiştirdiği için en geriden başlayacak olan Valtteri Bottas, buna rağmen sıralama turlarının tamamında yer aldı ve 0.194 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen 0.360 saniye geride üçüncü olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc yanlış hesaplama sonrası son zaman turunu atamadı ve 0.440 saniye geride dördüncü oldu.

Sebastian Vettel, Ferrari'den takım arkadaşı Leclerc'in 0.080 saniye gerisinde beşinci, Alex Albon ise altıncı oldu.

McLaren'da Lando Norris, sezonun son sıralama turlarını 1:36.436 ile yedinci bitirdi. Onu Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg takip etti.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'34.779  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'35.139 0.360
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'35.219 0.440
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'35.339 0.560
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'35.682 0.903
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'36.436 1.657
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'36.456 1.677
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'36.459 1.680
9 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 1'36.710 1.931
10 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'37.055 2.276
11 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1'37.089 2.310
12 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'37.103 2.324
13 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1'37.141 2.362
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'37.254 2.475
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'38.051 3.272
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'38.114 3.335
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'38.383 3.604
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'38.717 3.938
19 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 1'39.236 4.457
20 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'34.973 0.194
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Q2 - İkinci bölüm

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Ferrari pilotu Charles Leclerc iyi bir son tur atmayı başardı ve en hızlı isim oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci olurken, Valtteri Bottas üçüncü, Sebastian Vettel dördüncü ve Max Verstappen beşinci oldu.

Mercedes pilotları, Max Verstappen ve Charles Leclerc yarışa orta lastikle başlama hakkı kazanırken, Sebastian Vettel yumuşak lastikle başlayacak.

Öte yandan Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll ve Daniil Kvyat'la Kevin Magnussen bu bölümde elenen isimler oldular.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'35.543  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'35.634 0.091
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 3 1'35.674 0.131
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 1'35.786 0.243
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'36.275 0.732
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 1'36.308 0.765
7 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'36.718 1.175
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'36.764 1.221
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'36.785 1.242
10 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 6 1'36.859 1.316
11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 5 1'37.055 1.512
12 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 6 1'37.089 1.546
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 1'37.103 1.560
14 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 6 1'37.141 1.598
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'37.254 1.711
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Q1 - Birinci bölüm

Sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes güçlü bir performans sergiledi ve Lewis Hamilton 1:35.851'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Alex Albon ikinci denemesinde 1:36.102 yaptı ve seansı ikinci sırada bitirdi. Mercedes pilotu Valtteri Bottas üçüncü olurken, Max Verstappen dördüncü, Charles Leclerc beşinci ve Sergio Perez altıncı oldu.

İlk bölümde Haas pilotu Romain Grosjean'ın yanı sıra Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ile Kimi Raikkonen elendi. Ayrıca Williams'ta George Russell ve Robert Kubica son iki sırada yer aldı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'35.851  
2 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 9 1'36.102 0.251
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'36.200 0.349
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'36.390 0.539
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5 1'36.478 0.627
6 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 8 1'36.961 1.110
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 4 1'36.963 1.112
8 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'37.106 1.255
9 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 6 1'37.198 1.347
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 5 1'37.358 1.507
11 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 6 1'37.506 1.655
12 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 8 1'37.528 1.677
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 5 1'37.545 1.694
14 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 6 1'37.683 1.832
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 8 1'37.710 1.859
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 8 1'38.051 2.200
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'38.114 2.263
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 1'38.383 2.532
19 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'38.717 2.866
20 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 6 1'39.236 3.385
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Q1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
22 Saat
:
49 Dakika
:
20 Saniye
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