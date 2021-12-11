Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu 0.3 saniye farkla Verstappen'in!

Formula 1'de sezonun son yarışı bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak ve gözler bugünkü sıralama turlarına çevrildi. Genel beklenti, yenilenen yapısıyla Abu Dhabi'nin Mercedes'e uyacağı yönündeydi.

Ancak Max Verstappen sıralama turlarında güçlü bir tur çıkardı ve Lewis Hamilton'ın 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Yarışa Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Hamilton olacak.

Verstappen yarışa yumuşak lastikle başlarken, Hamilton ise orta hamurla başlayacak.

Yarış pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra Alpine'den Esteban Ocon ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda kaldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk denemesinde Sergio Perez'den hava koridoru aldı alarak 1:22.109 yaptı ve ilk sıraya çıktı.

Lewis Hamilton, ilk turların ardından Verstappen'in turundan 0.551 saniye yavaş kaldı. Sergio Perez ise 0.859 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Gözler, sıralama turlarının son anlarına çevrildi ve Hamilton son zaman turunda derecesini geliştirmesine rağmen Verstappen'in ardında kaldı.

Verstappen son zaman turunda derecesini geliştirememesine rağmen pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hollandalı pilot, Hamilton'ın turunu 0.371 saniye ile geçerken, Verstappen böylelikle bu yılki 10. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Hamilton, son zaman turunda derecesini geliştirse de, Verstappen'den yavaş kaldı ve ikinci sırada yer aldı.

Verstappen yarışa yumuşak, Hamilton ise orta lastikle başlayacak.

Seansın sürpriz ismi Lando Norris, 1:22.931 yapmasının ardından 0.822 saniye geride üçüncü oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, Norris'in sadece 0.016 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, Carlos Sainz beşinci ve temiz bir tur çıkaramayan Valtteri Bottas 0.927 saniye geriye altıncı oldu.

Charles Leclerc, yılın son sıralama turlarında Sainz'a geçildi ve yedinci oldu. Yuki Tsunoda ilk zaman turunun silinmesinin ardından sekizinci olurken, Esteban Ocon dokuzuncu ve Daniel Ricciardo 10. sırada yer aldı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Verstappen lider, Red Bull yarışa yumuşak lastikle başlayacak

İkinci bölümde Mercedes, Red Bull, AlphaTauri pilotlarına ek olarak Lando Norris ve Antonio Giovinazzi ilk turlarını orta hamurla atmaya, bu sayede de yarışa bu lastiklerle başlamaya karar verdiler.

Hamilton orta hamurla attığı ilk turda 1:23.185 yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı. Max Verstappen ise onu sadece 0.004 saniye geriden takip etti. Fakat Verstappen, o orta hamur lastik setiyle büyük bir blokaj da yaşadı. Bu yüzden sol ön lastikte büyük bir yanık nokta oluştu.

Yumuşak lastikle Carlos Sainz 1:23.174 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Hamilton son anlarda yeni set orta hamurla piste çıktı ve 1:23.145 yaparak ilk sırayı eline geçirdi. Sonrasında Perez, yumuşak lastikle 1:23.135 yaparak ilk sırayı aldı.

Son anlarda Max Verstappen yumuşak lastikle 1:22.800 yaparak hem Perez hem de Hamilton'ı geride bıraktı ve seansın lideri oldu.

Böylelikle hem birinci Verstappen, hem de ikinci olan Perez yarışa yumuşak hamurla başlayacak. Hamilton orta lastikle attığı turla 0.345 saniye geride kaldı ve üçüncü oldu. İngiliz pilot yarışa orta hamurla başlayacak.

Son bölümün son anlarında, sürücüler trafikten kaçınmak adına son sektörde yavaşlayınca, Vettel sinirden aracını kenara çekti ve durdu.

Fernando Alonso son anlarda, Daniel Ricciardo'nun kendisini yavaşlatmasıyla birlikte 11. oldu. Böylelikle Ocon ve Alonso, yılı sıralama turlarında 11-11 bitirmiş oldular.

Bu yıl tüm sıralama turlarında Yuki Tsunoda'yı geçen Pierre Gasly, ikinci bölümde yaptığı hataların ardından 12. oldu ve bu yıl ilk kez Tsunoda'ya geçildi.

Lance Stroll 13. olurken, Antonio Giovinazzi 14. ve son zaman turu öncesinde duran Vettel, 15. oldu.

Yarışa ilk ona giren isimlerden Hamilton, Bottas ve Tsunoda orta hamurla başlayacak. Diğer isimelr ise yumuşak lastikle başlayacaklar.

İkinci bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Hamilton en hızlısı, Russell ikinci kez Latifi'ye geçildi

Sezonun son sıralama turları bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirildi ve ilk bölümde pist sıcaklığı, 3. antrenman seansına kıyasla 10 derece daha soğuktu.

Ferrari pilotları hariç herkes, başlangıçta zaman turlarını yumuşak hamurla attı. Diğer isimler ise orta hamuru seçti. Fakat dereceleri yavaş kalınca, son bölümde yumuşak lastiği seçtiler.

İlk turların ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:23.266 ile lider, Max Verstappen ise 0.056 saniye geride ikinci sıradaydı.

Son 7 dakikaya girerken Mick Schumacher, son virajdaki bir bollarda çarptı ve bunu piste sürükledi. Arkadan gelen Lando Norris de bunu ezdi. Bu tehlikeli durum nedeniyle seans kırmızı bayrak durduruldu.

Seansın yeniden başlamasının ardından sürücüler, bir zaman turu daha atmaya çalıştılar.

Hamilton, son bölümde 1:22.845'e imza attı ve 1:23'ün altına inen tek isim olarak seansı lider şekilde tamamladı.

Bottas 0.272 saniye geride ikinci olurken, Verstappen 0.477 saniye geride üçüncü ve Sergio Perez 0.505 saniye geride dördüncü oldu.

Williams'ta Nicholas Latifi, 16. olup bu bölümde elenirken, Williams'la son sıralama turlarına katılan George Russell, son iki yılda ikinci kez Latifi'ye geçildi ve 17. oldu.

Kimi Raikkonen, kariyerinin son sıralama turlarında Russell'dan 0.4 saniye yavaş kaldı ve 18. oldu.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Schumacher böylelikle, bu yıl katıldığı tüm sıralama turlarında Mazepin'i mağlup etmiş oldu.

Birinci bölüm sonucu: