Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Abu Dhabi'de gün batımında başlayan ve karanlıkta sona eren sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan isim Verstappen oldu.

Mercedes pilotlarının ilk sırada yer almasının beklendiği Abu Dhabi'de Verstappen, seanstaki son turda 1:35.246 elde ederek en hızlı isim oldu ve bu seneki ilk, kariyerindeki ise 3. pole pozisyonunu kazandı.

Son seansta öne geçen Valtteri Bottas, takım arkadaşını geçse de son anda Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı ve 2. sırada kaldı.

Sakhir GP'yi COVID nedeniyle kaçıran ancak son yarışta dönmeyi başaran Lewis Hamilton, ilk iki seansı zirvede tamamlasa da son seansta istediğini bulamadı ve pole pozisyonunun sadece 0.08 sn gerisinde 3. sırada kaldı.

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP Pazar 16:10'da başlayacak.

3. Seans - Verstappen pole'de, Bottas 2!

Sıralamaların son seansındaki ilk turlar oldukça heyecanlı geçti. Hamilton, sıralamalardaki ilk iki seansı zirvede tamamlasa da pole pozisyonunun kazanılacağı son seanstaki ilk turlarda yerini koruyamadı.

İlk hakların ardından Bottas, 1:35.415 ile geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken Red Bull pilotu Verstappen de Hamilton'ı geçmeyi başardı ve ikinci sırayı ele geçirdi. Hamilton son bölümdeki ilk hakları 3. sırada tamamlarken onun arkasında Albon yer aldı.

Takımlar şampiyonasında üçüncülük için mücadele veren McLaren pilotları ilk haklarda 5. ve 6. olurken onları şu anda 3. sırada bulunan Racing Point'ten Stroll, Ferrari'den Leclerc ve AlphaTauri pilotları takip ettiler.

İkinci haklarda ilk başta Hamilton zirveye yükselirken, ardından Bottas en hızlı turu attı ancak son sözü söyleyen isim Verstappen oldu.

Verstappen, 1:35.246 ile son seansın en hızlı ismi oldu ve turbo hibrit motorlar döneminde Abu Dhabi'de Mercedes pilotları dışında pole pozisyonu kazanan ilk pilot, Red Bull ilk takım, Honda ise ilk motor oldu.

Bottas son seansta uzun süre zirvede kalsa da Verstappen'in öne geçmesinin ardından 0.025 sn geride ikinci olurken Hamilton 0.086 sn geride 3. oldu.

McLaren pilotu Lando Norris iyi bir sıralama seansıyla 4. olmayı başarırken orta lastiklerle başlayacak olan takım arkadaşı Sainz 6. oldu. Onların arasında Red Bull'dan Albon yer aldı. Albon'un derecesi pole pozisyonu derecesinden 0.3 sn geride kaldı.

Gelecek sene için koltuğu bulunmayan Daniil Kvyat 7. olurken onu Racing Point'ten Stroll ve Ferrari'den Leclerc takip ettiler. Gasly son seansta pozisyonunu geliştiremeyen isim oldu.

2. Seans - Hamilton lider, Sainz orta lastikle son seansa geçti

Sıralamaların ikinci seansındaki ilk turlara Mercedes, Red Bull, Ferrari, Renault pilotlarıyla McLaren pilotu Carlos Sainz orta lastiklerle, diğer pilotlar ise yumuşak lastiklerle çıktılar.

Orta lastiklerin de kullanıldığı ilk turların ardından Hamilton ve Bottas ilk sırada yer alırken onları yumuşak lastikli McLaren pilotu Lando Norris ile orta lastikli diğer McLaren pilotu Sainz takip ettiler.

Orta lastikli diğer isimlerden Verstappen 5., Leclerc 7., Vettel ve Ocon 10 ve 11. sıralarda yer aldılar. Orta lastikli Albon ve Ricciardo'nun dereceleri, pist sınırlarını aştıkları için silindi.

İkinci seanstaki son haklara Verstappen ve Leclerc orta lastiklerle çıkarken diğer herkes yumuşak lastiklere geçtiler.

Seansın sonunda Hamilton ve Bottas orta lastiklerle elde ettikleri derecelerle ilk iki sırada yer alırken onları Verstappen ve Albon takip ettiler.

Son bölüme orta lastiklerle geçmeyi başaran isimler Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas, Red Bull'dan Verstappen ile 6. sıradaki Ferrari pilotu Leclerc ve 8. sıradaki McLaren pilotu Sainz oldular.

Son bölüme kalan diğer isimler Lando Norris, Lance Stroll ve AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ve Pierre Gasly oldular.

Renault pilotları 11 ve 12. sırada kalarak ikinci seansta elenirken onları Ferrari ile son sıralama seansına çıkan Vettel takip etti. Alfa Romeo'dan Giovinazzi 14. olurken grid cezası bulunan Sergio Perez tur zamanı kaydetmeden seansı noktaladı.

1. Seans - Hamilton lider

Abu Dhabi GP sıralamaları, 23 derece hava 29 derece pist sıcaklığıyla başladı. İlk seansında hava aydınlık olsa da çok geçmeden gün batımı başladı.

İlk hızlı turu pist dışına taştığı için silinen Hamilton, aynı lastiklerle bir tur daha atarak ilk seansı geçebileceği bir tur atmayı başarmıştı.

Pite gelip aracın tabanını kontrol ettiren Hamilton bir daha piste çıktı ve son anda 1:35.528 yaparak ilk seansın en hızlı ismi oldu. Hamilton ilk seansta ekstra bir set lastik kullandı.

Seansın büyük bölümünde lider olan Bottas, Hamilton'ın derecesini iyileştirmesinin ardından 0.171 sn geride ikinci olurken onu Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen takip ettiler.

İlk seansta elenen isimler Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, Haas pilotları Kevin Magnussen ve Pietro Fittipaldi, Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi oldular. Latifi, seansın sonunda son virajda hızlanmaya çalışırken spin attı ve kısa süreliğine sarı bayraklara sebep oldu. Bunun dışında pit yolunda yaşananlar nedeniyle Latifi ve Verstappen olayının sıralamalardan sonra inceleneceği duyuruldu.