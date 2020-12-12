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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

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Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek son yarışı öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu!

Abu Dhabi'de gün batımında başlayan ve karanlıkta sona eren sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan isim Verstappen oldu. 

Mercedes pilotlarının ilk sırada yer almasının beklendiği Abu Dhabi'de Verstappen, seanstaki son turda 1:35.246 elde ederek en hızlı isim oldu ve bu seneki ilk, kariyerindeki ise 3. pole pozisyonunu kazandı.

Son seansta öne geçen Valtteri Bottas, takım arkadaşını geçse de son anda Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı ve 2. sırada kaldı.

Sakhir GP'yi COVID nedeniyle kaçıran ancak son yarışta dönmeyi başaran Lewis Hamilton, ilk iki seansı zirvede tamamlasa da son seansta istediğini bulamadı ve pole pozisyonunun sadece 0.08 sn gerisinde 3. sırada kaldı.

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP Pazar 16:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'35.246    
2 Finland Valtteri Bottas 1'35.271 0.025  
3 United Kingdom Lewis Hamilton 1'35.332 0.086  
4 United Kingdom Lando Norris 1'35.497 0.251  
5 Thailand Alexander Albon 1'35.571 0.325  
6 Spain Carlos Sainz Jr. 1'35.815 0.569  
7 Russian Federation Daniil Kvyat 1'35.963 0.717  
8 Canada Lance Stroll 1'36.046 0.800  
9 France Pierre Gasly 1'36.242 0.996  
10 France Esteban Ocon 1'36.359 1.113  
11 Australia Daniel Ricciardo 1'36.406 1.160  
12 Monaco Charles Leclerc 1'36.065 0.819  
13 Germany Sebastian Vettel 1'36.631 1.385  
14 Italy Antonio Giovinazzi 1'38.248 3.002  
15 Finland Kimi Raikkonen 1'37.555 2.309  
16 United Kingdom George Russell 1'38.045 2.799  
17 Brazil Pietro Fittipaldi 1'38.173 2.927  
18 Canada Nicholas Latifi 1'38.443 3.197  
19 Denmark Kevin Magnussen 1'37.863 2.617  
20 Mexico Sergio Perez      
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3. Seans - Verstappen pole'de, Bottas 2!

Sıralamaların son seansındaki ilk turlar oldukça heyecanlı geçti. Hamilton, sıralamalardaki ilk iki seansı zirvede tamamlasa da pole pozisyonunun kazanılacağı son seanstaki ilk turlarda yerini koruyamadı.

İlk hakların ardından Bottas, 1:35.415 ile geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken Red Bull pilotu Verstappen de Hamilton'ı geçmeyi başardı ve ikinci sırayı ele geçirdi. Hamilton son bölümdeki ilk hakları 3. sırada tamamlarken onun arkasında Albon yer aldı.

Takımlar şampiyonasında üçüncülük için mücadele veren McLaren pilotları ilk haklarda 5. ve 6. olurken onları şu anda 3. sırada bulunan Racing Point'ten Stroll, Ferrari'den Leclerc ve AlphaTauri pilotları takip ettiler.

 

İkinci haklarda ilk başta Hamilton zirveye yükselirken, ardından Bottas en hızlı turu attı ancak son sözü söyleyen isim Verstappen oldu.

Verstappen, 1:35.246 ile son seansın en hızlı ismi oldu ve turbo hibrit motorlar döneminde Abu Dhabi'de Mercedes pilotları dışında pole pozisyonu kazanan ilk pilot, Red Bull ilk takım, Honda ise ilk motor oldu.

Bottas son seansta uzun süre zirvede kalsa da Verstappen'in öne geçmesinin ardından 0.025 sn geride ikinci olurken Hamilton 0.086 sn geride 3. oldu.

McLaren pilotu Lando Norris iyi bir sıralama seansıyla 4. olmayı başarırken orta lastiklerle başlayacak olan takım arkadaşı Sainz 6. oldu. Onların arasında Red Bull'dan Albon yer aldı. Albon'un derecesi pole pozisyonu derecesinden 0.3 sn geride kaldı.

Gelecek sene için koltuğu bulunmayan Daniil Kvyat 7. olurken onu Racing Point'ten Stroll ve Ferrari'den Leclerc takip ettiler. Gasly son seansta pozisyonunu geliştiremeyen isim oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 19 1'35.246     209.923
2 Finland Valtteri Bottas 18 1'35.271 0.025 0.025 209.868
3 United Kingdom Lewis Hamilton 20 1'35.332 0.086 0.061 209.734
4 United Kingdom Lando Norris 17 1'35.497 0.251 0.165 209.372
5 Thailand Alexander Albon 15 1'35.571 0.325 0.074 209.209
6 Spain Carlos Sainz Jr. 14 1'35.815 0.569 0.244 208.677
7 Russian Federation Daniil Kvyat 20 1'35.963 0.717 0.148 208.355
8 Canada Lance Stroll 15 1'36.046 0.800 0.083 208.175
9 Monaco Charles Leclerc 20 1'36.065 0.819 0.019 208.134
10 France Pierre Gasly 20 1'36.242 0.996 0.177 207.751
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2. Seans - Hamilton lider, Sainz orta lastikle son seansa geçti

Sıralamaların ikinci seansındaki ilk turlara Mercedes, Red Bull, Ferrari, Renault pilotlarıyla McLaren pilotu Carlos Sainz orta lastiklerle, diğer pilotlar ise yumuşak lastiklerle çıktılar.

Orta lastiklerin de kullanıldığı ilk turların ardından Hamilton ve Bottas ilk sırada yer alırken onları yumuşak lastikli McLaren pilotu Lando Norris ile orta lastikli diğer McLaren pilotu Sainz takip ettiler. 

Orta lastikli diğer isimlerden Verstappen 5., Leclerc 7., Vettel ve Ocon 10 ve 11. sıralarda yer aldılar. Orta lastikli Albon ve Ricciardo'nun dereceleri, pist sınırlarını aştıkları için silindi.

İkinci seanstaki son haklara Verstappen ve Leclerc orta lastiklerle çıkarken diğer herkes yumuşak lastiklere geçtiler.

Seansın sonunda Hamilton ve Bottas orta lastiklerle elde ettikleri derecelerle ilk iki sırada yer alırken onları Verstappen ve Albon takip ettiler. 

Son bölüme orta lastiklerle geçmeyi başaran isimler Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas, Red Bull'dan Verstappen ile 6. sıradaki Ferrari pilotu Leclerc ve 8. sıradaki McLaren pilotu Sainz oldular. 

Son bölüme kalan diğer isimler Lando Norris, Lance Stroll ve AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ve Pierre Gasly oldular.

Renault pilotları 11 ve 12. sırada kalarak ikinci seansta elenirken onları Ferrari ile son sıralama seansına çıkan Vettel takip etti. Alfa Romeo'dan Giovinazzi 14. olurken grid cezası bulunan Sergio Perez tur zamanı kaydetmeden seansı noktaladı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'35.466     209.440
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'35.527 0.061 0.061 209.306
3 Netherlands Max Verstappen 7 1'35.641 0.175 0.114 209.056
4 Thailand Alexander Albon 6 1'35.654 0.188 0.013 209.028
5 United Kingdom Lando Norris 5 1'35.849 0.383 0.195 208.603
6 Monaco Charles Leclerc 6 1'35.932 0.466 0.083 208.422
7 Canada Lance Stroll 6 1'36.143 0.677 0.211 207.965
8 Spain Carlos Sainz Jr. 5 1'36.192 0.726 0.049 207.859
9 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'36.214 0.748 0.022 207.811
10 France Pierre Gasly 6 1'36.282 0.816 0.068 207.664
11 France Esteban Ocon 6 1'36.359 0.893 0.077 207.499
12 Australia Daniel Ricciardo 6 1'36.406 0.940 0.047 207.397
13 Germany Sebastian Vettel 6 1'36.631 1.165 0.225 206.914
14 Italy Antonio Giovinazzi 6 1'38.248 2.782 1.617 203.509
15 Mexico Sergio Perez 1        
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1. Seans - Hamilton lider

Abu Dhabi GP sıralamaları, 23 derece hava 29 derece pist sıcaklığıyla başladı. İlk seansında hava aydınlık olsa da çok geçmeden gün batımı başladı.

İlk hızlı turu pist dışına taştığı için silinen Hamilton, aynı lastiklerle bir tur daha atarak ilk seansı geçebileceği bir tur atmayı başarmıştı.

Pite gelip aracın tabanını kontrol ettiren Hamilton bir daha piste çıktı ve son anda 1:35.528 yaparak ilk seansın en hızlı ismi oldu. Hamilton ilk seansta ekstra bir set lastik kullandı. 

Seansın büyük bölümünde lider olan Bottas, Hamilton'ın derecesini iyileştirmesinin ardından 0.171 sn geride ikinci olurken onu Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen takip ettiler.

İlk seansta elenen isimler Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, Haas pilotları Kevin Magnussen ve Pietro Fittipaldi, Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi oldular. Latifi, seansın sonunda son virajda hızlanmaya çalışırken spin attı ve kısa süreliğine sarı bayraklara sebep oldu. Bunun dışında pit yolunda yaşananlar nedeniyle Latifi ve Verstappen olayının sıralamalardan sonra inceleneceği duyuruldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'35.528     209.304
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'35.699 0.171 0.171 208.930
3 Monaco Charles Leclerc 8 1'35.881 0.353 0.182 208.533
4 Netherlands Max Verstappen 6 1'35.993 0.465 0.112 208.290
5 United Kingdom Lando Norris 6 1'36.016 0.488 0.023 208.240
6 Mexico Sergio Perez 3 1'36.034 0.506 0.018 208.201
7 Thailand Alexander Albon 3 1'36.106 0.578 0.072 208.045
8 Russian Federation Daniil Kvyat 8 1'36.459 0.931 0.353 207.283
9 Canada Lance Stroll 3 1'36.502 0.974 0.043 207.191
10 Spain Carlos Sainz Jr. 3 1'36.517 0.989 0.015 207.159
11 France Pierre Gasly 8 1'36.545 1.017 0.028 207.099
12 Germany Sebastian Vettel 6 1'36.655 1.127 0.110 206.863
13 Australia Daniel Ricciardo 3 1'36.704 1.176 0.049 206.758
14 France Esteban Ocon 6 1'36.783 1.255 0.079 206.590
15 Italy Antonio Giovinazzi 6 1'37.075 1.547 0.292 205.968
16 Finland Kimi Raikkonen 6 1'37.555 2.027 0.480 204.955
17 Denmark Kevin Magnussen 9 1'37.863 2.335 0.308 204.310
18 United Kingdom George Russell 8 1'38.045 2.517 0.182 203.930
19 Brazil Pietro Fittipaldi 9 1'38.173 2.645 0.128 203.664
20 Canada Nicholas Latifi 7 1'38.443 2.915 0.270 203.106
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

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