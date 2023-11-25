Abu Dabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen ve Red Bull'un oldu!

Formula 1'de sezonun son sıralama turları Abu Dabi'nin Yas Marina pistinde gerçekleştirilirken, üç bölümün tamamında zamanlar birbirine çok yakındı. Antrenman turlarına kıyasla çok daha iyi bir denge yakalayan Verstappen, seansın en hızlı zamanına imza attı ve 2023 sezonunun son pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc güçlü bir son tur çıkararak ikinci olurken, McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü oldu.

2023 Formula 1 sezonunun son yarışı pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Sıralama turlarının ilk iki bölümünün ardından sezonun son pole pozisyonu için çekişecek isimler Red Bull ve McLaren pilotlarına ek olarak Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Charles Leclerc, George Russell ve Yuki Tsunoda oldu.

Bu 10 isim, sıralama turlarının son seansı başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:23.445 yaparak günün en hızlı derecesini yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Lando Norris 0.371 saniye geride ikinci, Oscar Piastri ise 0.504 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Sürücüler bitime üç dakika kala son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar; Piastri derecesini geliştirse de Norris en hızlı turunda hata yaptı.

Leclerc son denemesinde derecesini geliştirerek ikinci sıraya çıksa da, Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Sonuç olarak pole pozisyonu Leclerc'i 0.139 saniye farkla geçen Verstappen'in oldu. Piastri üçüncü olurken, George Russell dördüncü, en hızlı turunda hata yapan Norris ise beşinci oldu.

Yuki Tsunoda güncellenmiş AlphaTauri ile altıncı sırada yer alırken, Fernando Alonso yedinci, Nico Hulkenberg sekizinci, en hızlı turu pist limitlerini aştığı için silinen Sergio Perez dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen yine lider, Hamilton son bölüme kalamadı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde bazı isimler başlangıçta kullanılmış lastikle turlarken, bazıları yeni setle sürüş yaptı.

Max Verstappen 1:23.740 ile ilk denemenin ardından en hızlı zamanı yaptı ve turuna çok güvendiği için sonrasında tekrar piste çıkmadı.

Son bölümde diğer sürücüler turlarını geliştirse de Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansın lideri Hollandalı pilot oldu.

Lando Norris ikinci olurken, Charles Leclerc ikinci ve George Russell üçüncü oldu.

Seansın sürprizi, 11. sırada yer alan ve ikinci bölümde elenen Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot son bölümü 0.081 saniye ile kaçırırken, kendisiyle beraber -sırasıyla- Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon ve Daniel Ricciardo da ikinci bölümde elenmiş oldu.

Hamilton ikinci bölümde elenmesinin ardından "Araçta bir şeyler doğru değil" dedi.

İkinci bölüm sonucu:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Sainz ilk bölümde elendi

Abu Dabi'de gerçekleştirilen sıralama turları, antrenmanlara kıyasla daha soğuk şartlarda başlarken, 20 sürücünün tamamı sorunsuz şekilde turladılar.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen lider, Alex Albon ise sürpriz şekilde ikinci sıradaydı.

Sürücüler son dakikalarda bir deneme daha yaparken, gözler Carlos Sainz ve Sergio Perez'in üzerindeydi. İkili elenme potasındaydı ve Sainz ikinci bölüme kalmayı 0.1 saniye farkla kaçırarak 16. oldu.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Sainz, pazar günkü yarışa 16. sıradan başlama hakkı elde ederken, Kevin Magnussen 17., Valtteri Bottas 18. ve Zhou Guanyu 19. oldu.

En hızlı turu silinen ve son anlarda garajda kalan Logan Sargeant ise 20. oldu.

Seansı zirvede tamamlayan isimse Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen oldu. Red Bull sürücüsü 1:24.160 yaparken, Perez 0.049 saniye geride ikinci, Yuki Tsunoda ise 0.126 saniye geride üçüncü oldu.

İlk bölüm sonucu: