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Formula 1 Abu Dabi GP
Sıralama turları raporu

Abu Dabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen ve Red Bull'un oldu!

2023 Formula 1 sezonunun 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Formula 1'de sezonun son sıralama turları Abu Dabi'nin Yas Marina pistinde gerçekleştirilirken, üç bölümün tamamında zamanlar birbirine çok yakındı. Antrenman turlarına kıyasla çok daha iyi bir denge yakalayan Verstappen, seansın en hızlı zamanına imza attı ve 2023 sezonunun son pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc güçlü bir son tur çıkararak ikinci olurken, McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü oldu.

2023 Formula 1 sezonunun son yarışı pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'23.445

 227.833
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.139

1'23.584

 227.455
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.337

1'23.782

 226.917
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.343

1'23.788

 226.901
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.371

1'23.816

 226.825
6 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+0.523

1'23.968

 226.414
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.639

1'24.084

 226.102
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+0.663

1'24.108

 226.037
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.726

1'24.171

 225.868
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.103

1'24.548

 224.861
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.914

1'24.359

 225.365
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+0.946

1'24.391

 225.279
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+0.977

1'24.422

 225.197
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.994

1'24.439

 225.151
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+0.997

1'24.442

 225.143
16 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+1.293

1'24.738

 224.357
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.319

1'24.764

 224.288
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+1.343

1'24.788

 224.225
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+1.714

1'25.159

 223.248
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

 

  
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

 

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Sıralama turlarının ilk iki bölümünün ardından sezonun son pole pozisyonu için çekişecek isimler Red Bull ve McLaren pilotlarına ek olarak Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Charles Leclerc, George Russell ve Yuki Tsunoda oldu.

Bu 10 isim, sıralama turlarının son seansı başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:23.445 yaparak günün en hızlı derecesini yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Lando Norris 0.371 saniye geride ikinci, Oscar Piastri ise 0.504 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Sürücüler bitime üç dakika kala son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar; Piastri derecesini geliştirse de Norris en hızlı turunda hata yaptı.

Leclerc son denemesinde derecesini geliştirerek ikinci sıraya çıksa da, Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Sonuç olarak pole pozisyonu Leclerc'i 0.139 saniye farkla geçen Verstappen'in oldu. Piastri üçüncü olurken, George Russell dördüncü, en hızlı turunda hata yapan Norris ise beşinci oldu.

Yuki Tsunoda güncellenmiş AlphaTauri ile altıncı sırada yer alırken, Fernando Alonso yedinci, Nico Hulkenberg sekizinci, en hızlı turu pist limitlerini aştığı için silinen Sergio Perez dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'23.445

   227.833
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.139

1'23.584

 0.139 227.455
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.337

1'23.782

 0.198 226.917
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.343

1'23.788

 0.006 226.901
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.371

1'23.816

 0.028 226.825
6 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6

+0.523

1'23.968

 0.152 226.414
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.639

1'24.084

 0.116 226.102
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.663

1'24.108

 0.024 226.037
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.726

1'24.171

 0.063 225.868
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.103

1'24.548

 0.377 224.861
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen yine lider, Hamilton son bölüme kalamadı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde bazı isimler başlangıçta kullanılmış lastikle turlarken, bazıları yeni setle sürüş yaptı.

Max Verstappen 1:23.740 ile ilk denemenin ardından en hızlı zamanı yaptı ve turuna çok güvendiği için sonrasında tekrar piste çıkmadı.

Son bölümde diğer sürücüler turlarını geliştirse de Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansın lideri Hollandalı pilot oldu.

Lando Norris ikinci olurken, Charles Leclerc ikinci ve George Russell üçüncü oldu.

Seansın sürprizi, 11. sırada yer alan ve ikinci bölümde elenen Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot son bölümü 0.081 saniye ile kaçırırken, kendisiyle beraber -sırasıyla- Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon ve Daniel Ricciardo da ikinci bölümde elenmiş oldu.

Hamilton ikinci bölümde elenmesinin ardından "Araçta bir şeyler doğru değil" dedi.

İkinci bölüm sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'23.740

   227.031
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.180

1'23.920

 0.180 226.544
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.229

1'23.969

 0.049 226.412
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.273

1'24.013

 0.044 226.293
5 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.338

1'24.078

 0.065 226.118
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+0.376

1'24.116

 0.038 226.016
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.391

1'24.131

 0.015 225.976
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6

+0.467

1'24.207

 0.076 225.772
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.473

1'24.213

 0.006 225.756
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.538

1'24.278

 0.065 225.582
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.619

1'24.359

 0.081 225.365
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.651

1'24.391

 0.032 225.279
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.682

1'24.422

 0.031 225.197
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.699

1'24.439

 0.017 225.151
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.702

1'24.442

 0.003 225.143
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Sainz ilk bölümde elendi

Abu Dabi'de gerçekleştirilen sıralama turları, antrenmanlara kıyasla daha soğuk şartlarda başlarken, 20 sürücünün tamamı sorunsuz şekilde turladılar.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen lider, Alex Albon ise sürpriz şekilde ikinci sıradaydı.

Sürücüler son dakikalarda bir deneme daha yaparken, gözler Carlos Sainz ve Sergio Perez'in üzerindeydi. İkili elenme potasındaydı ve Sainz ikinci bölüme kalmayı 0.1 saniye farkla kaçırarak 16. oldu.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Sainz, pazar günkü yarışa 16. sıradan başlama hakkı elde ederken, Kevin Magnussen 17., Valtteri Bottas 18. ve Zhou Guanyu 19. oldu.

En hızlı turu silinen ve son anlarda garajda kalan Logan Sargeant ise 20. oldu.

Seansı zirvede tamamlayan isimse Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen oldu. Red Bull sürücüsü 1:24.160 yaparken, Perez 0.049 saniye geride ikinci, Yuki Tsunoda ise 0.126 saniye geride üçüncü oldu.

İlk bölüm sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'24.160

   225.898
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.049

1'24.209

 0.049 225.766
3 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6

+0.126

1'24.286

 0.077 225.560
4 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.138

1'24.298

 0.012 225.528
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.177

1'24.337

 0.039 225.424
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.208

1'24.368

 0.031 225.341
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.245

1'24.405

 0.037 225.242
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.265

1'24.425

 0.020 225.189
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.277

1'24.437

 0.012 225.157
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.299

1'24.459

 0.022 225.098
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.301

1'24.461

 0.002 225.093
12 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.327

1'24.487

 0.026 225.023
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.341

1'24.501

 0.014 224.986
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.405

1'24.565

 0.064 224.816
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.440

1'24.600

 0.035 224.723
16 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.578

1'24.738

 0.138 224.357
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.604

1'24.764

 0.026 224.288
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.628

1'24.788

 0.024 224.225
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.999

1'25.159

 0.371 223.248
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

 

    
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

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