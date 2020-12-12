Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
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Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, 2020 Abu Dhabi GP seans saatlerini ve hangi seansın hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu.
17 yarışlık 2020 Formula 1 takvimi bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak son yarışla sona erecek.
Formula 1 yarışları S Sport kanalından yayınlanıyor ancak farklı programlarla çakışma olduğu zaman yayınlar farklı kanallara geçiriliyor.
Abu Dhabi GP sıralamaları Cumartesi günü 16:00'da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport'un internet üzerinden yayın yaptığı ssportplus üzerinden yayınlanacak.
Abu Dhabi GP ise Pazar günü 16:10'da başlayacak. Yarış S Sport Plus'ın yanında D-Smart 82. kanalda, Tivibu'da Sport 4 kanalında, TV+ Ekstra'da ve Vodafone TV 15. kanalda yayınlanacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Editör
|Abdullah Çelik
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Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
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