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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

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Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
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Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, 2020 Abu Dhabi GP seans saatlerini ve hangi seansın hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu.

17 yarışlık 2020 Formula 1 takvimi bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak son yarışla sona erecek.

Formula 1 yarışları S Sport kanalından yayınlanıyor ancak farklı programlarla çakışma olduğu zaman yayınlar farklı kanallara geçiriliyor.

Abu Dhabi GP sıralamaları Cumartesi günü 16:00'da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport'un internet üzerinden yayın yaptığı ssportplus üzerinden yayınlanacak.

Abu Dhabi GP ise Pazar günü 16:10'da başlayacak. Yarış S Sport Plus'ın yanında D-Smart 82. kanalda, Tivibu'da Sport 4 kanalında, TV+ Ekstra'da ve Vodafone TV 15. kanalda yayınlanacak.

 

 
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Abdullah Çelik

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