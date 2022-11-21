Abu Dhabi GP: Pilot performans puanları
Abu Dhabi GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.
Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir.
Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: AlphaTauri
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: AlphaTauri
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Williams F1
Fotoğraf: Alpine
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