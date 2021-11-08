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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi pistin patronları, geçişleri artırmak amacıyla Yas Marina pistinde yapılan değişikliklere dair ilk gerçek fotoğrafları yayınladılar.

North Hairpin - 1
North Hairpin - 1
1/6
North Hairpin - 2
North Hairpin - 2
2/6
Marsa Corner -1
Marsa Corner -1
3/6
Marsa Corner - 2
Marsa Corner - 2
4/6
Hotel Section - 2
Hotel Section - 2
5/6
Hotel Section - 1
Hotel Section - 1
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Son yıllarda genellikle sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapan Yas Marina, geçen yılki yarışa  yönelik sert eleştirilerin ardından pist düzeninde büyük revizyonlar gerçekleştirme kararı aldı.

Aylar süren çalışmaların ardından, pistin üç bölümünde bir dizi değişik yapıldı ve bu değişikliklerin ardından Yas Marin pistinin uzunluğu 5.28 km'ye kadar indi.

[13:42] Cem Özel (Konuk) En büyük değişiklik, ikinci uzun düzlüğün sonunda Marsa adı verilen virajın, 90 derecelik üç dönüşün kaldırılıp oval bir viraj haline getirilmesi oldu. Simülasyonlar, araçların bu virajı 240 km/s hızla dönebileceğini gösteriyor.

Ayrıca ilk uzun düzlüğe çıkmadan önceki U viraj da değiştirildi. Viraj öncesindeki şikan kaldırıldı ve virajın kendisi genişletilerek, 20 metre genişliğe sahip oldu.

Araçların bu U viraja gelirken yaklaşık 300 km/s hıza çıkması bekleniyor.

Araçların birbirini daha iyi takip edebilmesi için virajların hafifçe genişletildiği otel bölümünde de küçük de olsa değişiklikler yapıldı.

Hotel Section - 1

Hotel Section - 1

Yarışın organizatörü olan Abu Dhabi Motorsports Management CEO Yardımcısı Saif Al Noaimi, "Yas Marina Pisti için inanılmaz bir an."

"Bunlar, pistin 2009'da inşa edilmesinden bu yana yapılan ilk güncellemeler, o zamandan beri Formula 1 araçları, tasarım ve performans anlamında evrim geçirdi ve bu nedenle, pistte düzenlenen etkinliklerdeki yarış deneyimini en iyi hale getirmek adına onlarla birlikte ilerlemekte kararlıyız."

"Değişiklikler, bu pistte düzenlenen tüm motor sporları etkinliklerinin rekabetçi yapısını güçlendirecek, fakat  hemen önümüzdeki ay yeni pist düzeninde gerçekleştirilecek F1 sezon finalinde, aksiyonun nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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