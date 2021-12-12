Abu Dhabi GP öncesi: Yarış temposu analizleri

Tüm F1 dünyasının gözü bugün saat 16.00'da başlayacak olan Abu Dhabi Grand Prix'sine çevrilmiş durumda.

8.5 aydır devam eden Verstappen-Hamilton mücadelesi, bugün son bulacak ve 2021 sezonunun şampiyonları belirlenecek.

Yarış öncesinde iki pilotun da 369.5 puanı bulunuyor. Bu da bugünkü yarışı önde bitirecek pilotun şampiyonluğa ulaşacağı anlamına geliyor.

Peki, cuma günü 2. antrenmanda gerçekleştirilen yarış simülasyonları, bize bugünkü büyük yarış hakkında ne gibi ipuçları veriyor?

Neredeyse her yarış hafta sonunda olduğu gibi, takımlar bu hafta sonu da 2. antrenman seansını genellikle yarışa odaklanarak geçirdiler.

Pazar günü kendilerini nelerin beklediğine dair bir fikir sahibi olmak isteyen takımlar, araçların depolarını doldurarak piste çıkıyorlar ve yarış simülasyonlarını yapıyorlar.

Takımlar, bu simülasyonlar sayesinde yarış temposunda nerede olduklarına dair bir fikir sahibi oluyorlar ve araçta neleri geliştirebileceklerini görüyorlar.

Elbette bu simülasyonlar, pazar günü ne yaşanacağını net bir şekilde göstermiyor. Bazı pilotlar trafiğe takılabiliyor, bazı takımlar araçlarına diğerlerine göre daha az yakıt doldurabiliyorlar.

Red Bull vs. Mercedes

Red Bull, 2. antrenman seansında araç ayarları konusunda hâlâ net bir karara varamamıştı. Verstappen, ilk olarak düşük yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı ve seansın ilerleyen bölümlerinde orta seviyede yere basma gücü üreten arka kanadına geçti.

Bu bir tesadüf müdür bilemeyiz ancak yarışa yumuşak lastikle başlayacak olan Verstappen, yarış simülasyonunu da yumuşak lastiklerle yapmıştı. Belki de Red Bull, en başından beri yarışa yumuşak lastikle başlamayı planlıyordu.

Verstappen'in yarış simülasyonundaki ortalama tur zamanı oldukça rekabetçiydi. Hollandalı pilot, Yas Marina Pisti'ni ortalama olarak 1:28.463 saniye içerisinde turladı.

Verstappen'in takım arkadaşı Perez de seans içerisinde farklı ayarlar denedi. Meksikalı pilotun da yarış simülasyonu oldukça ümit vericiydi.

Perez, yarış simülasyonunda orta hamuru kullandı ve ortalama tur zamanı 1:29.122'ydi. Bu, yine orta hamur kullanan Lewis Hamilton'ın ortalama tur zamanından sadece 0.020 saniye daha yavaş.

Mercedes, araç ayarları konusunda büyük ölçüde hazırdı. Hamilton, yarış simülasyonunu orta hamurla gerçekleştirdi ve ortalama tur zamanı 1:29.102'ydi. Bu derece, simülasyonunu yumuşak lastikle gerçekleştiren Verstappen'den yaklaşık olarak 0.7 saniye kadar daha yavaş.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas da yarış simülasyonunu orta hamurla gerçekleştirdi. Fin pilotun ortalama tur zamanı 1:29.286'ydı.

Ortalama tur zamanları :

Verstappen (Yumuşak Lastik) : 1:28.463

Hamilton (Orta Hamur): 1:29.102

Perez (Orta Hamur: 1:29.122

Bottas (Orta Hamur): 1:29.286

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari vs. McLaren

Her ne kadar herkesin dikkati şampiyonluk mücadelesinde olsa da 3. sıra için de McLaren ve Ferrari arasında büyük bir mücadele yaşanıyor.

McLaren, Rusya GP'den bu yana yaşadığı form düşüşüyle birlikte, şampiyonada Ferrari'nin 38.5 puan gerisine düştü. İngiliz ekibin 3. sırayı Ferrari'den alabilmesi için bugün oldukça güçlü bir performansa ihtiyaçları var.

McLaren cephesinde, Lando Norris'in orta hamurla yapmış olduğu uzun sürüş güçlüydü ancak Daniel Ricciardo'nun yumuşak lastikle gerçekleştirdiği simülasyon istenen sonuçları getirmedi.

Norris, orta hamurla gerçekleştirdiği simülasyonda ortalama olarak 1:30.188'le turladı. Bu, yine orta hamurla turlayan Carlos Sainz'dan 0.3 sn kadar hızlıydı.

Ricciardo'nun yumuşak lastikle yapmış olduğu uzun sürüş ise iki sebepten dolayı bekleneni veremedi. Avustralyalı pilot, trafik sorunu yaşadı ve simülasyonu boyunca karşısına çıkan trafikten ötürü istikrarlı tur zamanları kaydedemedi. Ricciardo ayrıca, yumuşak lastiklerini çok iyi koruyamadı. Dolayısıyla Ricciardo'nun yarış simülasyonu bekleneni getirmedi.

Ferrari, bu sezon diğer yarışlarda da yaptığı gibi mükemmel araç ayarları ile piste geldi. Pilotlar, ayarlarla mutluydular.

İtalyan ekibin uzun sürüşleri, rakibine göre biraz daha kısaydı ancak trafik sorunu vardı. Charles Leclerc, yarış simülasyonunu yumuşak lastikle gerçekleştirdi. Monakolu pilotun ortalama tur zamanı 1:29.788'di.

Bu, yumuşak lastikle turlayan Ricciardo'nun ortalama tur zamanından yaklaşık olarak 0.5 saniye kadar hızlı.

Carlos Sainz ise uzun sürüşünü orta hamurla gerçekleştirdi. Sainz'ın uzun sürüşü o kadar da iyi değildi. İspanyol pilot, orta hamurla turlayan diğer pilotlardan geri kaldı ve Norris, Alonso, Vettel gibi isimlere geçildi.

Ortalama tur zamanları:

Norris (Orta Hamur): 1:30.188

Sainz (Orta Hamur): 1:30.443

Ricciardo (Yumuşak Lastik): 1:30.233

Leclerc (Yumuşak Lastik): 1:29.788

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images