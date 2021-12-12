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Formula 1 / Abu Dabi GP Sonuçlar

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Abu Dhabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lewis Hamilton olacak.

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

7

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

9

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

11

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

13

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

15

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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