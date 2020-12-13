Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
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Abu Dhabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlarken, yanında ise Valtteri Bottas olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Valtteri Bottas
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
Lando Norris
|
5
|
Alexander Albon
|
6
|
Carlos Sainz
|
7
|
Daniil Kvyat
|
8
|
Lance Stroll
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Esteban Ocon
|
11
|
Daniel Ricciardo
|
12
|
Charles Leclerc (Cezalı) +3
|
13
|
Sebastian Vettel
|
14
|
Antonio Giovinazzi
|
15
|
Kimi Räikkönen
|
16
|
George Russell
|
17
|
Pietro Fittipaldi
|
18
|
Nicholas Latifi
|
19
|
Sergio Pérez (Cezalı)
|
20
|
Kevin Magnussen (Cezalı)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Alt-etkinlik
|QU
|Lokasyon
|Yas Marina Circuit
|Editör
|Basile Davoine
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