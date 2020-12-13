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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Sonuçlar

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

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Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Abu Dhabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlarken, yanında ise Valtteri Bottas olacak.

1

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Valtteri Bottas

 

 

3

 

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Lando Norris

 

 

5

 

Thailand Alexander Albon



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Carlos Sainz

 

 

7

 

Daniil Kvyat


 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Lance Stroll

 

 

9

 

Pierre Gasly


 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Esteban Ocon

 

 

 

11

 

Australia Daniel Ricciardo

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Monaco Charles Leclerc (Cezalı) +3

 

13

 

Sebastian Vettel


 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

 

15

Kimi Räikkönen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

George Russell

 

 

17

 

Brazil Pietro Fittipaldi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Nicholas Latifi


 

19

 

Mexico Sergio Pérez (Cezalı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Kevin Magnussen (Cezalı)

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Yas Marina Circuit
Editör Basile Davoine

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