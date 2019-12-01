Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Sebastian Vettel
|
5
|
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Daniel Ricciardo
|
8
|
Carlos Sainz
|
9
|
Nico Hülkenberg
|
10
|
Sergio Pérez
|
11
|
Pierre Gasly
|
12
|
Lance Stroll
|
13
|
Daniil Kvyat
|
14
|
Kevin Magnussen
|
15
|
Romain Grosjean
|
16
|
Antonio Giovinazzi
|
17
|
Kimi Räikkönen
|
18
|
George Russell
|
19
|
Robert Kubica
|
20
|
Valtteri Bottas (Cezalı)
* Motor değiştirdi ve grid cezası aldı.
Sonraki haber
Önceki haber
Vettel: "Aynı sorunlar yarışta devam edecek"
Sonraki haber
Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Alt-etkinlik
|Q1
|Lokasyon
|Yas Marina Circuit
|Editör
|Fabien Gaillard
Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
02 Saat
:
58 Dakika
:
00 Saniye
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Slayt Şov