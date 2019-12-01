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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Sonuçlar

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ara 2019 09:23

Abu Dhabi Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.

1

 Lewis Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen

 

3

 

Monaco Charles Leclerc

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Sebastian Vettel

 

5

Thailand Alexander Albon 


 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Lando Norris

 

 

7

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Carlos Sainz

 

 

9

 

 Nico Hülkenberg

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Sergio Pérez

 

 

11

 

 Pierre Gasly 



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Lance Stroll 

 

 

13

 

 Daniil Kvyat

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Kevin Magnussen 

 

 

15

 Romain Grosjean

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

17

 

 Kimi Räikkönen

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 George Russell

 

 

19

 

Poland Robert Kubica


 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Valtteri Bottas (Cezalı)

 

* Motor değiştirdi ve grid cezası aldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Q1
Lokasyon Yas Marina Circuit
Editör Fabien Gaillard

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
02 Saat
:
58 Dakika
:
00 Saniye
Seans Tarih
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 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
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