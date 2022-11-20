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Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

2022 Abu Dhabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
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2

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

 1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 3

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

 5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

 7

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

 9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

 11

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

 13

  Daniel Ricciardo (P)
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

 15

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

 17

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

 19

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

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