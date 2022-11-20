Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Ricciardo, Vettel'in veda yemeğinden sonra "uyuyamadıklarını" söylüyor

Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel'e veda yemeğinin ardından sonraki sabaha kadar uyanık kaldıklarını açıklarken, Yuki Tsunoda ise böyle bir gecenin bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu.