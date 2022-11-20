Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
2022 Abu Dhabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.
|
2
|
Sergio Pérez
|1
|
Max Verstappen
|
4
|
Carlos Sainz
|3
|
Charles Leclerc
|
6
|
George Russell
|5
|
Lewis Hamilton
|
8
|
Esteban Ocon
|7
|
Lando Norris
|
10
|
Fernando Alonso
|9
|
Sebastian Vettel
|
12
|
Mick Schumacher
|11
|
Yuki Tsunoda
|
14
|
Lance Stroll
|13
|
Daniel Ricciardo (P)
|
16
|
Kevin Magnussen
|15
|
Guanyu Zhou
|
18
|
Valtteri Bottas
|17
|
Pierre Gasly
|
20
|
Nicholas Latifi
|19
|
Alexander Albon
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