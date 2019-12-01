Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sebastian Vettel, Yas Marina'daki sıralama turlarında 16.782 ile ilk sektörün, 40.488'le ise ikinci sektörün en hızlı ismi oldu. Fakat son sektörde 37.235 yapan Lewis Hamilton en hızlı isim olmayı başardı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Lewis Hamilton 16.903 (3) 40.561 (3) 37.235 (1) Max Verstappen 16.967 (5) 40.648 (4) 37.349 (3) Charles Leclerc 16.804 (2) 40.521 (2) 37.871 (5) Sebastian Vettel 16.782 (1) 40.488 (1) 37.990 (6) Alexander Albon 17.060 (6) 40.900 (7) 37.677 (4) Lando Norris 17.116 (9) 41.086 (8) 38.234 (7) Daniel Ricciardo 17.103 (8) 41.090 (9) 38.263 (8) Carlos Sainz Jnr 17.089 (7) 40.835 (6) 38.313 (9) Nico Hulkenberg 17.121 (10) 41.123 (10) 38.466 (12) Sergio Perez 17.157 (11) 41.195 (11) 38.585 (13) Pierre Gasly 17.192 (14) 41.392 (15) 38.446 (11) Lance Stroll 17.184 (13) 41.219 (12) 38.700 (14) Daniil Kvyat 17.248 (15) 41.306 (14) 38.445 (10) Kevin Magnussen 17.174 (12) 41.260 (13) 38.809 (15) Romain Grosjean 17.339 (17) 41.623 (16) 38.960 (16) Antonio Giovinazzi 17.288 (16) 41.731 (18) 39.095 (17) Kimi Raikkonen 17.348 (18) 41.675 (17) 39.360 (18) George Russell 17.390 (19) 41.816 (19) 39.485 (19) Robert Kubica 17.466 (20) 42.142 (20) 39.628 (20) Valtteri Bottas 16.964 (4) 40.672 (5) 37.322 (2)

Hız ölçüm noktasında Sebastian Vettel 329 km/s hızlı en hızlı isim olurken, Daniel Ricciardo 0.3 km/s gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 329.0 (204.4) 2 Daniel Ricciardo Renault Renault 328.7 (204.2) -0.3 3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 327.2 (203.3) -1.8 4 Sergio Perez Racing Point Mercedes 326.9 (203.1) -2.1 5 Nico Hulkenberg Renault Renault 326.9 (203.1) -2.1 6 George Russell Williams Mercedes 326.5 (202.9) -2.5 7 Lance Stroll Racing Point Mercedes 326.2 (202.7) -2.8 8 Carlos Sainz Jnr McLaren Renault 325.7 (202.4) -3.3 9 Romain Grosjean Haas Ferrari 325.2 (202.1) -3.8 10 Robert Kubica Williams Mercedes 325.0 (201.9) -4.0 11 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 325.0 (201.9) -4.0 12 Alexander Albon Red Bull Honda 324.3 (201.5) -4.7 13 Kevin Magnussen Haas Ferrari 324.1 (201.4) -4.9 14 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 324.1 (201.4) -4.9 15 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 323.7 (201.1) -5.3 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 323.0 (200.7) -6.0 17 Lando Norris McLaren Renault 322.8 (200.6) -6.2 18 Max Verstappen Red Bull Honda 322.6 (200.5) -6.4 19 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 321.1 (199.5) -7.9 20 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 320.4 (199.1) -8.6

En yüksek süratlerde 1. ve 3. bölümün en hızlısı Charles Leclerc, 2. bölümün en hızlısı ise Daniel Ricciardo oldu.

En yüksek süratler: