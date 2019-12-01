Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Yarış:
01 Saat
:
33 Dakika
:
10 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İstatistikler

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 10:27

FIA, Abu Dhabi GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.

Sebastian Vettel, Yas Marina'daki sıralama turlarında 16.782 ile ilk sektörün, 40.488'le ise ikinci sektörün en hızlı ismi oldu. Fakat son sektörde 37.235 yapan Lewis Hamilton en hızlı isim olmayı başardı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Lewis Hamilton 16.903 (3) 40.561 (3) 37.235 (1)
Max Verstappen 16.967 (5) 40.648 (4) 37.349 (3)
Charles Leclerc 16.804 (2) 40.521 (2) 37.871 (5)
Sebastian Vettel 16.782 (1) 40.488 (1) 37.990 (6)
Alexander Albon 17.060 (6) 40.900 (7) 37.677 (4)
Lando Norris 17.116 (9) 41.086 (8) 38.234 (7)
Daniel Ricciardo 17.103 (8) 41.090 (9) 38.263 (8)
Carlos Sainz Jnr 17.089 (7) 40.835 (6) 38.313 (9)
Nico Hulkenberg 17.121 (10) 41.123 (10) 38.466 (12)
Sergio Perez 17.157 (11) 41.195 (11) 38.585 (13)
Pierre Gasly 17.192 (14) 41.392 (15) 38.446 (11)
Lance Stroll 17.184 (13) 41.219 (12) 38.700 (14)
Daniil Kvyat 17.248 (15) 41.306 (14) 38.445 (10)
Kevin Magnussen 17.174 (12) 41.260 (13) 38.809 (15)
Romain Grosjean 17.339 (17) 41.623 (16) 38.960 (16)
Antonio Giovinazzi 17.288 (16) 41.731 (18) 39.095 (17)
Kimi Raikkonen 17.348 (18) 41.675 (17) 39.360 (18)
George Russell 17.390 (19) 41.816 (19) 39.485 (19)
Robert Kubica 17.466 (20) 42.142 (20) 39.628 (20)
Valtteri Bottas 16.964 (4) 40.672 (5) 37.322 (2)

Hız ölçüm noktasında Sebastian Vettel 329 km/s hızlı en hızlı isim olurken, Daniel Ricciardo 0.3 km/s gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 329.0 (204.4)  
2 Daniel Ricciardo Renault Renault 328.7 (204.2) -0.3
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 327.2 (203.3) -1.8
4 Sergio Perez Racing Point Mercedes 326.9 (203.1) -2.1
5 Nico Hulkenberg Renault Renault 326.9 (203.1) -2.1
6 George Russell Williams Mercedes 326.5 (202.9) -2.5
7 Lance Stroll Racing Point Mercedes 326.2 (202.7) -2.8
8 Carlos Sainz Jnr McLaren Renault 325.7 (202.4) -3.3
9 Romain Grosjean Haas Ferrari 325.2 (202.1) -3.8
10 Robert Kubica Williams Mercedes 325.0 (201.9) -4.0
11 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 325.0 (201.9) -4.0
12 Alexander Albon Red Bull Honda 324.3 (201.5) -4.7
13 Kevin Magnussen Haas Ferrari 324.1 (201.4) -4.9
14 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 324.1 (201.4) -4.9
15 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 323.7 (201.1) -5.3
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 323.0 (200.7) -6.0
17 Lando Norris McLaren Renault 322.8 (200.6) -6.2
18 Max Verstappen Red Bull Honda 322.6 (200.5) -6.4
19 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 321.1 (199.5) -7.9
20 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 320.4 (199.1) -8.6

En yüksek süratlerde 1. ve 3. bölümün en hızlısı Charles Leclerc, 2. bölümün en hızlısı ise Daniel Ricciardo oldu.

En yüksek süratler:

 
1. Bölüm 2. Bölüm                     Start/Finiş    
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S  
1 C. Leclerc 293.1 D. Ricciardo 325.5 C. Leclerc 234.1  
2 D. Ricciardo 293.0 S. Perez 324.9 S. Vettel 232.7  
3 S. Vettel 292.5 S. Vettel 324.8 M. Verstappen 231.7  
4 S. Perez 292.2 G. Russell 324.5 C. Sainz 231.1  
5 L. Stroll 291.8 C. Leclerc 324.4 N. Hulkenberg 229.9  
6 N. Hulkenberg 291.3 N. Hulkenberg 324.1 L. Norris 229.9  
7 C. Sainz 290.8 A. Albon 323.5 A. Albon 229.8  
8 R. Grosjean 289.8 D. Kvyat 323.5 D. Ricciardo 229.6  
9 A. Giovinazzi 288.8 C. Sainz 322.9 V. Bottas 228.8  
10 V. Bottas 288.7 R. Kubica 322.9 L. Hamilton 228.6  
11 L. Hamilton 288.6 V. Bottas 322.8 P. Gasly 227.6  
12 K. Raikkonen 287.9 M. Verstappen 322.8 G. Russell 227.5  
13 L. Norris 287.8 L. Stroll 322.8 K. Raikkonen 227.2  
14 K. Magnussen 287.7 P. Gasly 322.0 D. Kvyat 227.1  
15 G. Russell 287.7 L. Norris 320.4 K. Magnussen 226.9  
16 D. Kvyat 287.6 R. Grosjean 320.2 S. Perez 226.7  
17 A. Albon 287.3 A. Giovinazzi 320.0 R. Grosjean 226.1  
18 M. Verstappen 287.2 L. Hamilton 319.6 L. Stroll 226.1  
19 P. Gasly 287.1 K. Magnussen 319.0 A. Giovinazzi 225.7  
20 R. Kubica 286.3 K. Raikkonen 316.9 R. Kubica 224.7  
Sonraki haber
Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti

Önceki haber

Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti

Sonraki haber

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
01 Saat
:
33 Dakika
:
10 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Galeri: Ferrari ile yarışmamış F1 şampiyonları

3s
2
Formula 1

Vettel: "Aynı sorunlar yarışta devam edecek"

2s
3
Formula 1

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

1s
4
GENEL

29 Kasım - 1 Aralık Yarış Programı

5
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor
F1

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti
F1

Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.