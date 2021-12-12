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Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Yas Marina'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4ve C5 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes pilotlarının elinde bir set yeni sert lastik bulunurken, Red Bull pilotlarının elinde iki set yeni sert lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki hamurlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda Abu Dhabi Grand Prix'sinde tek pit stop yapılmasını bekliyor.

Pirelli'ye göre yarış için en hızlı strateji tek pit stop olacak. Bunun için yarışa orta lastikle başlamak ve 19 ila 26. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek gerekiyor.

Yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 16 ila 21. turlar arasında sert lastiğe geçip, bu lastikle finiş görmek ise ikinci en hızlı strateji olacak.

Çift pit stop ise "yavaş" strateji olarak açıklandı. Buna rağmen bu stratejiyi seçmek isteyen pilotlar, yarışa yumuşak lastikle başlayıp 12 ila 18. turlar arasında pite girip sert lastiğe geçmeli ve 35 ila 42. turlar arasında orta lastik takarak finiş görmeli.

Ayrıca orta hamurla başlayanlar da 17 ila 23. turlar arasında pite girip sert lastiğe geçebilir ve 36 ila 43. turlar arasında bir başka orta lastikle finiş görebilir.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 1 - 2 - 2
77. V. Bottas Mercedes 1 1 - 2 - 2
33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - - 1 - 3
11. S. Perez Red Bull Racing 2 - - 1 - 3
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - - 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 1 - 3
5. S. Vettel Aston Martin 1 - 2 - 1 3
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 1 3
14. F. Alonso Alpine - 1 1 - 2 4
31. E. Ocon Alpine - 1 1 - - 4
16. C. Leclerc Ferrari 1 - - 1 - 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - - 1 - 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - - 2 - 2
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - - 2 2 3
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 1 1 3
9. N. Mazepin Haas F1 2 - - 1 1 3
47. M. Schumacher Haas F1 2 - - 1 1 3
63. G. Russell Williams 2 - 1 - 2 2
6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 2 2
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