Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Mercedes ve McLaren pilotlarına ek olarak Max Verstappen'in elinde bir set C3 ve iki set C4 lastik hamuru var.

Ferrari ve Alpine pilotlarına ek olarak Sergio Perez'de ise iki set C3 ve bir set C4 lastik bulunuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, yarış için en ideal stratejinin çift pit stop olacağını açıkladı. En hızlı strateji, yarışa orta hamurla başlayıp 16 ila 23. turlar arasında sert hamura geçmek ve 37 ila 44. turlar arasında yeni set orta hamurla finiş görmek olacak.

Sürücüler alternatif olarak yarışa orta hamurla başlayıp 14 ila 20. turlar arasında sert hamura geçebilir ve 32 ila 39. turlar arasında bir başka sert hamurla finiş görebilir.

Tek pit stop stratejisi de çok yavaş olmayacak. Buna göre sürücüler yarışa orta hamurla başlayıp 22 ila 29. turlar arasında sert lastiğe geçmeli ve bu lastikle finiş görmeli.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak (C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - - 3 63. G. Russel Mercedes 1 - 2 - - 3 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 - - 3 11. S. Perez Red Bull 2 - 1 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 2 - 1 - - 3 55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 2 - - 3 4. L. Norris McLaren 1 - 2 - - 3 14. F. Alonso Alpine 2 - 1 - 1 3 31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - - 3 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - 2 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 1 4 18. L. Stroll Aston Martin - 1 1 1 1 3 5. S. Vettel Aston Martin - 1 1 1 - 3 23. A.Albon Williams 1 - 2 - 2 2 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 1 3 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3 20. K.Magnussen Haas 1 - 2 - 2 2 47. M.Schumacher Haas 1 - 2 - 1 3