Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış:
01 Saat
:
28 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör

Pirelli, 2020 Abu Dhabi GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix’sine C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının ardından Mercedes, AlphaTauri ve McLaren pilotlarına ek olarak Alex Albon ile Lance Stroll'ün elinde birer set C3 ile C4 lastik bulunuyor.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Max Verstappen'i elinde bir set C3 ve bir set C5 lastik olacak.

Charles Leclerc'in elinde sadece bir set C3 lastik kalırken, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon'un elinde her lastik hamurundan bir tane yer alıyor.

 

 

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

Önceki haber

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

Sonraki haber

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Vettel: "Yarış acı verici olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yarış acı verici olacak"

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

Son Haberler

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

1g
2
Formula 1

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

51 dk
3
Formula 1

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

11 dk
4
Formula 1

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti

31 dk
5
Formula 1

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

1s

Son Haberler

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!
F1

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti
F1

Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı
F1

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"
F1

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1s

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.