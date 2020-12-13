Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix’sine C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının ardından Mercedes, AlphaTauri ve McLaren pilotlarına ek olarak Alex Albon ile Lance Stroll'ün elinde birer set C3 ile C4 lastik bulunuyor.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Max Verstappen'i elinde bir set C3 ve bir set C5 lastik olacak.

Charles Leclerc'in elinde sadece bir set C3 lastik kalırken, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon'un elinde her lastik hamurundan bir tane yer alıyor.