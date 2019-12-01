Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
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Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi pilotların yeni ve eski lastik hamurlarının sayısını açıkladı.
Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix'sine elindeki en yumuşak lastikler olacak C3, C4 ve C5 lastikleri getirme kararı almıştı.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel ve Renault/McLaren pilotlarının elinde bir set yeni C4 ve bir set yeni C3 lastik bulunuyor.
Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Kevin Magnussen'le Toro Rosso ve Racing Point pilotlarının elinde birer tana yeni C3, C4 ve C5 lastik bulunuyor.
Alfa Romeo pilotları ise yarışa üç set yeni C5 lastikle başlayacak.
Kullanılan/kullanılmayan lastikler:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
paylaşım
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
02 Saat
:
59 Dakika
:
45 Saniye
|Seans
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