Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix'sine elindeki en yumuşak lastikler olacak C3, C4 ve C5 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel ve Renault/McLaren pilotlarının elinde bir set yeni C4 ve bir set yeni C3 lastik bulunuyor.

Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Kevin Magnussen'le Toro Rosso ve Racing Point pilotlarının elinde birer tana yeni C3, C4 ve C5 lastik bulunuyor.

Alfa Romeo pilotları ise yarışa üç set yeni C5 lastikle başlayacak.

Kullanılan/kullanılmayan lastikler: