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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Yarış raporu

Abu Dhabi GP: Hamilton, 2019 sezonunu galibiyetle noktaladı!

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Abu Dhabi GP: Hamilton, 2019 sezonunu galibiyetle noktaladı!
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 14:49

2019 Formula 1 sezonunun 21. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, startta yerini korumayı başardı ve ardından sorunsuz pit stoplarla birlikte damalı bayrağı ilk sırada görerek 2019 Formula 1 sezonunu galibiyetle noktaladı.

Hamilton, dün harika bir turla pole pozisyonunu almayı başarmıştı ve yarışta da diğerlerine kıyasla üstün bir performans sergiledi.

Tek pit stop stratejisi izleyen İngiliz pilot, hem pit stoptan önce hem de pit stoptan sonra kontrolü elinde tutarak rahat bir galibiyet almayı başardı.

Hamilton böylelikle bu yılki 11., kariyerinin ise 84. Formula 1 zaferini elde etmeyi başardı. Bu sonuçla Michael Schumacher'in galibiyet rekoruyla arasında sadece yedi galibiyet kaldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci sıradan başladığı yarışta henüz ilk turda Ferrari pilotu Charles Leclerc'e geçilmekten kurtulamadı. Ancak Verstappen, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve tek pit stop stratejisi izledi. Diğer tarafta Charles Leclerc çift pit stop stratejisi tercih etti.

Verstappen, ilk pit stopunun ardından Leclerc'i pist üstünde geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek sezonu podyumda noktalamış oldu.

Verstappen bu sonuçla, pilotlar şampiyonasını da üçüncü sırada bitirdi ve kariyerinde ilk kez ilk üçe girmiş oldu.

Leclerc, ilk turda ikinciliği almasına rağmen Ferrari genel olarak lastikleri Mercedes ve Red Bull kadar iyi yönetmeyi başaramadı. Monakolu sürücü, öndeki ikilinin aksine çift pit stop yaptı ve kazandığı sırayı kaybetti.

Son bölümde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın baskısına rağmen önde kalan Leclerc, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve sezonu podyumla noktaladı.

Leclerc bu sonuçla, 2019 Formula 1 sezonunu takım arkadaşı Sebastian Vettel'in önünde dördüncü sırada tamamlamış oldu.

Bottas, son sıradan başladığı yarışta harika bir yükseliş gerçekleştirmeyi başardı ve son bölümde İlk dörde kadar yükseldi.

Leclerc'le arayı kapatmaya başlayan Fin pilot, son turlarda rakibine yeterince yaklaşamadı ve dördüncü sırada finiş gördü.

Sebastian Vettel, çift pit stop stratejisiyle yarıştığı Abu Dhabi Grand Prix'sinde altıncılığa kadar geriledi. Ancak bitime iki tur kala Red Bull pilotu Alex Albon'ı geçerek beşinciliğe yükseldi.

Damalı bayrağı beşinci sırada gören Vettel, 2019 sezonunu takım arkadaşı Leclerc'in gerisinde beşinci sırada tamamladı. Böylelikle 2014'te Daniel Ricciardo'dan sonra ilk kez şampiyonada takım arkadaşına geçildi.

Red Bull pilotu Alex Albon, son turlara beşinci sırada girse de yeni lastiklere sahip olan Vettel'i arkasında tutmayı başaramadı ve altıncı sırada finiş gördü.

Racing Point pilotu Sergio Perez yarışın yıldızlarından birisiydi. Uzun bir ilk bölüm geçiren Perez, son bölümde rakiplerin teker teker geçmeyi başardı ve son turda Lando Norris'i de geçerek yedinci oldu.

Norris, McLaren'la son tura kadar pozisyonunu korumaya çalışsa da, Perez'e geçilmekten kurtulamadı ve sekizinci oldu.

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat, tek pit stop stratejisiyle dokuzuncu sırada finiş görürken, McLaren pilotu Carlos Sainz Jr onuncu olarak sezonu puanla tamamladı.

Sainz, bu sonuçla 2019 sezonunu altıncı sırada noktaladı ve önemli bir başarı yakaladı.

Renault pilotları puan savaşı verdikleri yarışın son bölümünde gerilemekten kurtulamadılar. Daniel Ricciardo 11. sırada finiş görürken, Nico Hulkenberg son Formula 1 yarışını 12. sırada bitirdi.

Öte yandan Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 13. olurken, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ilk 15'i tamamladılar. Antonio Giovinazzi ancak 16. olabilirken, George Russell 17. ve ilk turda Racing Point pilotlarıyla temas yaşayan Pierre Gasly 18. oldu.

Robert Kubica, iyi bir ilk bölüm geçirse de Giovinazzi ile temas yaşadı ve aracı hasar aldı. Sonuç olarak damalı bayrağı son sırada gördü.

Lance Stroll ise yarışta finiş göremeyen tek isim oldu.

Abu Dhabi GP sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara Pitler Puan
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 55 1:34'05.715     1 26
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 55 1:34'22.487 16.772 16.772 1 18
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 55 1:34'49.150 43.435 26.663 2 15
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 55 1:34'50.094 44.379 0.944 1 12
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 55 1:35'10.072 1'04.357 19.978 2 10
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 55 1:35'14.920 1'09.205 4.848 1 8
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 54 1 lap     1 6
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 54 1 lap     1 4
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 54 1 lap     1 2
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 54 1 lap     2 1
11 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 54 1 lap     2  
12 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 54 1 lap     1  
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 54 1 lap     1  
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 54 1 lap     1  
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 54 1 lap     1  
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 54 1 lap     2  
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 54 1 lap     1  
18 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 53 2 laps     1  
19 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 53 2 laps     1  
  Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 45       3  
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Kemal Şengül

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28 Kas - 1 Ara
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