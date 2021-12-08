Abu Dhabi GP basın toplantısı programı belli oldu

Formula 1'de sezonun son yarışı bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak ve yılın son basın toplantısı programı açıklandı.

Basın toplantısına, genel olarak bu yıl birbirleriyle çekişen isimler birlikte katılacak.

En dikkat çekici isimler hiç şüphesiz Max Verstappen ve Lewis Hamilton. Son yarışa aynı puanla giren ikili, son basın toplantısına da beraber katılacak. Ayrıca Sergio Perez ile Valtteri Bottas, Lando Norris ile Charles Leclerc eşleşmiş durumda.

Kimi Raikkonen ise kariyerinin son basın toplantısına George Russell ile katılacak.

Diğer isimlere aşağıdan bakabilirsiniz.

9 Aralık Perşembe, TSi 13:30

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

George Russell (Williams)



Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)



Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nikita Mazepin (Haas)



Sebastian Vettel (Aston Martin)

Mick Schumacher (Haas)



Lance Stroll (Aston Martin)

Daniel Ricciardo (McLaren)



Pierre Gasly (AlphaTauri)

Fernando Alonso (Alpine)



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)



Carlos Sainz (Ferrari)

Nicholas Latifi (Williams)



Valtteri Bottas (Mercedes)

Sergio Pérez (Red Bull)



Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Takım patronlarının cuma günü katılacağı basın toplantısında ise Toto Wolff ve Christian Horner eşlemiş durumda. Sonrasında basın toplantısına Frederic Vasseur ve Franz Tost katılacak.

10 Aralık Cuma, TSi 14:00

Toto Wolff (Mercedes)

Christian Horner (Red Bull)



Frederic Vasseur (Alfa Romeo)

Franz Tost (AlphaTauri)