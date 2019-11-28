Abu Dhabi GP basın toplantısı programı açıklandı

FIA'dan yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleştirilecek basın toplantısında dörderli şekilde iki ayrı grup yer alacak.

İlk grupta Sebastian Vettel, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in yanı sıra Kevin Magnussen yer alacak.

İkinci grupta ise Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen yer alacak.

Cuma günkü basın toplantısında ise Frederic Vasseur, Toyoharu Tanabe, Mario Isola, Otmar Szafnuer ve Christian Horner yer alacak.

28 Kasım, Perşembe, TSİ: 16:00