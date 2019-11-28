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Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP basın toplantısı programı açıklandı

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Abu Dhabi GP basın toplantısı programı açıklandı
Ekleyen:
, Editör
28 Kas 2019 08:32

FIA, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP öncesinde perşembe günü basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleştirilecek basın toplantısında dörderli şekilde iki ayrı grup yer alacak.

İlk grupta Sebastian Vettel, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in yanı sıra Kevin Magnussen yer alacak.

İkinci grupta ise Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen yer alacak.

Cuma günkü basın toplantısında ise Frederic Vasseur, Toyoharu Tanabe, Mario Isola, Otmar Szafnuer ve Christian Horner yer alacak.

İkinci bölüm: Charles Leclerc (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Max Verstappen (Red Bull)

Birinci bölüm: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso), Daniil Kvyat (Toro Rosso)

29 Kasım, Cuma, TSİ: 14:00

Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Toyoharu Tanabe (Honda), Mario Isola (Pirelli), Otmar Szafnauer (Racing Point), Christian Horner (Red Bull)

 

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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