Abu Dhabi GP basın toplantısı programı açıklandı
FIA, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP öncesinde perşembe günü basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleştirilecek basın toplantısında dörderli şekilde iki ayrı grup yer alacak.
İlk grupta Sebastian Vettel, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in yanı sıra Kevin Magnussen yer alacak.
İkinci grupta ise Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen yer alacak.
Cuma günkü basın toplantısında ise Frederic Vasseur, Toyoharu Tanabe, Mario Isola, Otmar Szafnuer ve Christian Horner yer alacak.
İkinci bölüm: Charles Leclerc (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Max Verstappen (Red Bull)
Birinci bölüm: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso), Daniil Kvyat (Toro Rosso)
29 Kasım, Cuma, TSİ: 14:00
Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Toyoharu Tanabe (Honda), Mario Isola (Pirelli), Otmar Szafnauer (Racing Point), Christian Horner (Red Bull)
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Abu Dhabi GP basın toplantısı programı açıklandı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|