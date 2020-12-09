Russell, Abu Dhabi GP basın toplantısına "Mercedes pilotu" olarak katılacak

Lewis Hamilton şu anda Bahreyn'de tecritte kalmaya devam ediyor ve COVID-19 testinin negatif çıkmasını bekliyor.

Perşembe günü itibariyle Hamilton'ın karantina süreci dolacak ve eğer testi negatif çıkarsa, gerekli izinleri almaya çalışarak Abu Dhabi'ye gidecek.

Ancak bugün FIA tarafından yayınlanan basın toplantısı katılımcı listesinde Mercedes pilotları olarak George Russell ve Valtteri Bottas listelendi.

Bu, Abu Dhabi'de Russell'ın yarışabileceği düşüncelerini akıllara getirse de, Mercedes'e yakın kaynaklar henüz nihai kararın verilmediğini söylüyorlar.

Ayrıca Williams'ın basın toplantısı programında da Nicholas Latifi ile Jack Aitken yer aldı.

Daha önce açıklandığı üzere Haas'ta Romain Grosjean'ın yerini Pietro Fittipaldi almış durumda.

Cuma günü yapılacak son takım patronları basın toplantısına Zak Brown, Otmar Szafnauer, Cyril Abiteboul, Frederic Vasseur, Simon Roberts ile Toyoharu Tanabe yer alacak.