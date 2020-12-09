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Formula 1 / Son dakika

Russell, Abu Dhabi GP basın toplantısına "Mercedes pilotu" olarak katılacak

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Russell, Abu Dhabi GP basın toplantısına "Mercedes pilotu" olarak katılacak
Ekleyen:
, Editör

Abu Dhabi GP basın toplantısı programı bugün itibariyle açıklanırken, George Russell listede tıpkı Sakhir'de olduğu gibi "Mercedes sürücüsü" olarak yer aldı.

Lewis Hamilton şu anda Bahreyn'de tecritte kalmaya devam ediyor ve COVID-19 testinin negatif çıkmasını bekliyor.

Perşembe günü itibariyle Hamilton'ın karantina süreci dolacak ve eğer  testi negatif çıkarsa, gerekli izinleri almaya çalışarak Abu Dhabi'ye gidecek.

Ancak bugün FIA tarafından yayınlanan basın toplantısı katılımcı listesinde Mercedes pilotları olarak George Russell ve Valtteri Bottas listelendi.

Bu, Abu Dhabi'de Russell'ın yarışabileceği düşüncelerini akıllara getirse de, Mercedes'e yakın kaynaklar henüz nihai kararın verilmediğini söylüyorlar.

Ayrıca Williams'ın basın toplantısı programında da Nicholas Latifi ile Jack Aitken yer aldı.

Daha önce açıklandığı üzere Haas'ta Romain Grosjean'ın yerini Pietro Fittipaldi almış durumda.

Cuma günü yapılacak son takım patronları basın toplantısına Zak Brown, Otmar Szafnauer, Cyril Abiteboul, Frederic Vasseur, Simon Roberts ile Toyoharu Tanabe yer alacak.

 

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Editör Kemal Şengül

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