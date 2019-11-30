Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde lider

Üçüncü antrenman seansında hava 27 derece olurken, pist sıcaklığı 37 dereceye kadar çıktı.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmazken, zaman zaman blokaj yaşayan isimler vardı ve favori isimlerden bazıları da blokaj yaşadı.

Lewis Hamilton, son beş dakikaya 1:36.640'la ilk sırada girmişti ancak Max Verstappen iyi bir son tur çıkardı ve 1:36.566'lık derecesiyle seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi Mercedes pilotu Hamilton oldu. İkili arasındaki fark sadece 0.074 saniyeydi.

Cuma gününün en hızlı ismi olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:36.655'lik derecesiyle Hamilton'ın sadece 0.015 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Red Bull'un iyi gözüktüğü seansta Alex Albon, takım arkadaşı Verstappen'in 0.361 saniye gerisinde dördüncü olurken, Ferrari pilotları dün olduğu gibi geride kaldılar.

Sebastian Vettel'in derecesi, Albon'dan 0.048 saniye daha yavaştı ve beşinci oldu. Onu da sadece 0.035 saniye geriden takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti.

Ancak iki Ferrari pilotu da en hızlı derecesini orta lastikle attı.

Racing Point pilotu Sergio Perez orta grubun en iyisiydi ve 1:37.516 ile yedinci oldu.

Renault'dan Daniel Ricciardo sekizinci olurken, McLaren'dan Carlos Sainz dokuzuncu ve Toro Rosso'dan Pierre Gasly onuncu oldu.

Eski güncelleme paketine dönen Haas pilotu Romain Grosjean 11. olurken, onu Toro Rosso'dan Daniil Kvyat, McLaren'dan Lando Norris, Haas'tan Kevin Magnussen ve Racing Point'ten Lance Stroll takip etti.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile 16. sırada yer alırken, son F1 yarışına çıkan Renault pilotu Nico Hulkenberg 17. ve Alfa Romeo'nun diğer pilotu Antonio Giovinazzi 18. oldu.

Son iki sırada Williams pilotları George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: