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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde lider

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Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde lider
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 11:01

2019 Formula 1 sezonunun 21. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde üçüncü antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Üçüncü antrenman seansında hava 27 derece olurken, pist sıcaklığı 37 dereceye kadar çıktı.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmazken, zaman zaman blokaj yaşayan isimler vardı ve favori isimlerden bazıları da blokaj yaşadı.

Lewis Hamilton, son beş dakikaya 1:36.640'la ilk sırada girmişti ancak Max Verstappen iyi bir son tur çıkardı ve 1:36.566'lık derecesiyle seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi Mercedes pilotu Hamilton oldu. İkili arasındaki fark sadece 0.074 saniyeydi.

Cuma gününün en hızlı ismi olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:36.655'lik derecesiyle Hamilton'ın sadece 0.015 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Red Bull'un iyi gözüktüğü seansta Alex Albon, takım arkadaşı Verstappen'in 0.361 saniye gerisinde dördüncü olurken, Ferrari pilotları dün olduğu gibi geride kaldılar.

Sebastian Vettel'in derecesi, Albon'dan 0.048 saniye daha yavaştı ve beşinci oldu. Onu da sadece 0.035 saniye geriden takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti.

Ancak iki Ferrari pilotu da en hızlı derecesini orta lastikle attı.

Racing Point pilotu Sergio Perez orta grubun en iyisiydi ve 1:37.516 ile yedinci oldu.

Renault'dan Daniel Ricciardo sekizinci olurken, McLaren'dan Carlos Sainz dokuzuncu ve Toro Rosso'dan Pierre Gasly onuncu oldu.

Eski güncelleme paketine dönen Haas pilotu Romain Grosjean 11. olurken, onu Toro Rosso'dan Daniil Kvyat, McLaren'dan Lando Norris, Haas'tan Kevin Magnussen ve Racing Point'ten Lance Stroll takip etti.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile 16. sırada yer alırken, son F1 yarışına çıkan Renault pilotu Nico Hulkenberg 17. ve Alfa Romeo'nun diğer pilotu Antonio Giovinazzi 18. oldu.

Son iki sırada Williams pilotları George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 15 1'36.566    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 18 1'36.640 0.074 0.074
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17 1'36.655 0.089 0.015
4 Thailand Alexander Albon Red Bull 18 1'36.927 0.361 0.272
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari 15 1'36.975 0.409 0.048
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 16 1'37.010 0.444 0.035
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 16 1'37.516 0.950 0.506
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 14 1'37.615 1.049 0.099
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 22 1'37.691 1.125 0.076
10 France Pierre Gasly Toro Rosso 17 1'37.736 1.170 0.045
11 France Romain Grosjean Haas 12 1'37.768 1.202 0.032
12 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 18 1'37.963 1.397 0.195
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 18 1'38.100 1.534 0.137
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 12 1'38.198 1.632 0.098
15 Canada Lance Stroll Racing Point 16 1'38.462 1.896 0.264
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 21 1'38.514 1.948 0.052
17 Germany Nico Hulkenberg Renault 14 1'38.580 2.014 0.066
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 1'38.782 2.216 0.202
19 United Kingdom George Russell Williams 16 1'39.206 2.640 0.424
20 Poland Robert Kubica Williams 17 1'39.859 3.293 0.653
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Q1 Başlangıç:
01 Saat
:
31 Dakika
:
18 Saniye
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Cum 29 Kas
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17:00
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Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
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