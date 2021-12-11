Abu Dhabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında lider Hamilton!

Sezonun son antrenman seansı, Abu Dhabi'de öğle saatlerinde gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 26, pist sıcaklığı ise 39 derece civarındaydı. Bu, dünkü ikinci antrenmana kıyasla pistin 10 derece daha soğuk olduğu anlamına geliyordu.

Şartlar, sıralama turları ve yarış için temsili olmadığından, dereceler tıpkı ilk antrenmanda olduğu gibi çok büyük bir anlam ifade etmiyordu.

Seans içerisinde spin atan veya kaza yapan herhangi bir isim yoktu. Ancak sıcak şartlarda sürücüler frenlemede zorlandılar ve bazıları blokaj sorunlarıyla karşılaştı. Mercedes pilotları sık sık pist dışına çıktılar ve özellikle arka lastiklerin fazla ısındığından şikayetçilerdi.

Buna karşılık Mercedes pilotları, seansın büyük kısmında en hızlı ekip görüntüsü çizdiler.

Bir saatlik antrenman seansının başlangıcında Mercedes pilotları yumuşak, Red Bull pilotları ise orta hamurla turlamayı tercih ettiler.

İlk dakikaların ardından Lewis Hamilton 1:24.241'le zirveye yerleşmeyi başardı ve yaklaşık beş dakika sonra bu zamanı 1:24.055'e çekti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, 1:24.025 ile takım arkadaşını geçerken, pistteki turlarına devam eden Hamilton, 1:23.274 yaptı ve tekrar liderliği aldı. Hamilton, bu turunda ilk iki sektörde en iyi dereceyi yaparken, son sektörde ufak bir hata yaptı. Buna rağmen ilk sıranın yeni sahibi oldu.

Verstappen, orta lastikle attığı bölümün ardından garaja geldi ve aracın arka kanadı değiştirildi. Red Bull bunun "dayanıklılık sorunu" sebebiyle yapıldığını belirtti.

Verstappen sonrasında piste çıktı ve Hamilton'dan 0.214 saniye yavaş kaldı.

Seansın son anlarında sürücüler, turu bir araya getirmekte zorlandılar ve sonuç olarak en hızlı isim Mercedes pilotu Hamilton oldu.

İngiliz pilot, son bölümde lastiklerini kilitleyerek pist dışına da taştı. Buna rağmen seansı lider tamamladı.

Karmaşık geçen seansta Verstappen, Hamilton'ın 0.214 saniye gerisinde ikinci olurken, aracın dengesinden pek memnun görünmüyordu ve son anlarda attığı turlarda önden kayma yaşadı.

Bottas da son bölümde derecesini geliştiremeyen isimlerden birisiydi ve takım arkadaşının 0.751 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sergio Perez de en hızlı turunda trafikle karşılaştı ve son sektörde vakit kaybetti. Ardından son anlarda bir tur daha attı ve onda da Bottas'tan 0.022 saniye yavaş kalıp dördüncü oldu.

McLaren, cuma gününe kıyasla hızını biraz artırmışa benziyordu ve Lando Norris seansı, 0.832 saniye geride beşinci sırada tamamlarken, Daniel Ricciardo 1.459 saniye geride dokuzuncu oldu. Böylelikle iki McLaren da ilk 10'da yer aldı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, güçlü formunu cumartesi sabahına taşıdı ve 0.949 saniye geride altıncı olarak, bir kez daha Pierre Gasly'i geçti. Gasly ise seansı, Tsunoda'nın 0.028 saniye gerisinde yedinci bitirdi.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, sırasıyla sekizinci ve 10. oldular. Sekizinci olan Sainz'ın turu liderden 1.321 saniye yavaşken, Leclerc de 1.484 saniye geride 10. oldu. Her iki pilot da tıpkı Ricciardo gibi en hızlı turlarını orta hamurla attı.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel, kendilerine ilk 10'da yer bulamadılar. Stroll, 11. olurken, Vettel 16. sırada yer aldı.

Cuma günü gösterdikleri tempo ile dikkat çeken Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso da sırasıyla 12. ve 15. oldu. Her iki pilot da en hızlı turlarını orta hamurla attı.

Kariyerinin son yarışına katılmaya hazırlanan Kimi Raikkonen 13. olurken, Antonio Giovinazzi sadece 0.011 saniye gerisinde 14. oldu.

Son dört sırada George Russell, Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim, 25 turla Vettel oldu. Leclerc, Sainz, Ricciardo, Alonso ve Ocon en hızlı turlarını orta hamurla attı. Diğer isimler ise yumuşak lastiği tercih etti.

Seans sonucu: