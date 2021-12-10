Abu Dhabi GP 2. antrenman: Hamilton, 0.3 saniye farkla ilk sırada!

Abu Dhabi'deki ikinci antrenman seansı, güneşin yavaş yavaş batmaya başlaması nedeniyle daha soğuk şartlarda gerçekleştirildi. İlk antrenman seansında pist sıcaklığı 39 dereceyi bulmuştu, ancak ikinci seansta 29 dereceye kadar indi.

Pist şartları değiştiği için sürücülerin buna adapte olması gerekiyordu ve aynı zamanda hem yarışta hem de sıralama turlarında bu şartlar olacağı için, seanstan en iyisini çıkarmak önemliydi.

Seans içerisinde birkaç olay vardı. Bunlardan ilki Valtteri Bottas'ın aracının sağ arka kısmının bariyerlere çarpmasıydı. Bottas pite dönmeyi başardı ve kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadı. Bu yüzden Fin pilot seansa kaldığı yerden devam edebildi.

İkincisi, Williams pilotu Nicholas Latifi'nin aracının kontrolünü kaybedip spin attığı ve aracın arkasını bariyerlere çarptığı andı. Arka kanadı hasarlı şekilde pite dönen Latifi de seansa devam edebildi.

En büyük olay ise damalı bayrağın sallandığı saniyelerde Kimi Raikkonen'in spin atıp, aracının arka kısmını bariyerlere çarpmasıydı. Araçta büyük hasar oluşurken, Raikkonen'in durumu iyiydi.

Pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıkan ve lastiklerini kilitleyen isimler de vardı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Zaman tablosunda ise genel olarak Mercedes üstünlüğü vardı. Lewis Hamilton, ilk 10 dakikanın ardından 1:29.943'le liderdi ve kısa bir süre sonra bu zamanı 1:24.126'ya çekti.

Son yarım saate girerken Esteban Ocon'dan 1:24.034 gelirken, Hamilton 1:24'ün de altına indi ve yumuşak lastikle 1:23.691 yapıp en hızlı isim oldu.

Mercedes pilotu seans içerisinde hem orta hem de yumuşak lastikleri denerken, en hızlı turunu yumuşak hamurla attı.

Alpine pilotu Esteban Ocon, sürpriz şekilde ikinci sırada yer aldı. Ocon, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da iyi görünen Alpine ile Hamilton'ın 0.343 saniye gerisinde ikinci oldu.

Mercedes'in Fin pilotu Bottas, aracını çarpmasına rağmen seansa kaldığı yerden devam etti ve 0.392 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Red Bull pilotları, ikinci seansta geride kaldılar. Hem Max Verstappen hem de Sergio Perez, uzun sürüşlerde iyi görünseler de, tek tur performansı anlamında yavaşlardı.

Verstappen, en hızlı turunda Hamilton'dan 0.6 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, Perez 0.7 saniye geride beşinci oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alpine'in diğer pilotu Fernando Alonso, en hızlı turunun silinmesinin ardından altıncı sırada yer aldı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, bir kez daha Pierre Gasly'i geçti ve ikinci seansı yedinci sırada noktaladı. Gasly ise 0.4 saniye gerisinde kalarak 10. oldu.

İki AlphaTauri pilotu arasında Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer aldı. Leclerc, Tsunoda'dan 0.025 saniye yavaş kalırken, Sainz da kendisinden 0.287 saniye yavaşdı.

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, araç içerisinde pek rahat görünmedi. Ricciardo ancak 11. olabilirken, Norris daha da geride kalıp 13. oldu. İkiliyi Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ayırdı.

Aston Martin pilotları, tıpkı Suudi Arabistan'da olduğu gibi tek turda pek iyi görünmedi. Sebastian Vettel 1.5 saniye geride 14. olurken, onu 0.1 saniye geriden Lance Stroll takip ettti.

Günü kazayla kapatan Raikkonen 16. olurken, ikinci seansta aracına geri dönen George Russell 17. ve Latifi 18. oldu.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle atarken, en çok tur atan isimler 29'ar turla Leclerc, Sainz, Russell, Bottas ve Ocon oldu

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'te yapılacak.

Seans sonucu: