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Önceki / Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı
Formula 1 / Abu Dabi GP Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Hamilton, 0.3 saniye farkla ilk sırada!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 22. yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Hamilton, 0.3 saniye farkla ilk sırada!

Abu Dhabi'deki ikinci antrenman seansı, güneşin yavaş yavaş batmaya başlaması nedeniyle daha soğuk şartlarda gerçekleştirildi. İlk antrenman seansında pist sıcaklığı 39 dereceyi bulmuştu, ancak ikinci seansta 29 dereceye kadar indi.

Pist şartları değiştiği için sürücülerin buna adapte olması gerekiyordu ve aynı zamanda hem yarışta hem de sıralama turlarında bu şartlar olacağı için, seanstan en iyisini çıkarmak önemliydi.

Seans içerisinde birkaç olay vardı. Bunlardan ilki Valtteri Bottas'ın aracının sağ arka kısmının bariyerlere çarpmasıydı. Bottas pite dönmeyi başardı ve kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadı. Bu yüzden Fin pilot seansa kaldığı yerden devam edebildi.

İkincisi, Williams pilotu Nicholas Latifi'nin aracının kontrolünü kaybedip spin attığı ve aracın arkasını bariyerlere çarptığı andı. Arka kanadı hasarlı şekilde pite dönen Latifi de seansa devam edebildi.

En büyük olay ise damalı bayrağın sallandığı saniyelerde Kimi Raikkonen'in spin atıp, aracının arka kısmını bariyerlere çarpmasıydı. Araçta büyük hasar oluşurken, Raikkonen'in durumu iyiydi.

Pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıkan ve lastiklerini kilitleyen isimler de vardı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Zaman tablosunda ise genel olarak Mercedes üstünlüğü vardı. Lewis Hamilton, ilk 10 dakikanın ardından 1:29.943'le liderdi ve kısa bir süre sonra bu zamanı 1:24.126'ya çekti.

Son yarım saate girerken Esteban Ocon'dan 1:24.034 gelirken, Hamilton 1:24'ün de altına indi ve yumuşak lastikle 1:23.691 yapıp en hızlı isim oldu.

Mercedes pilotu seans içerisinde hem orta hem de yumuşak lastikleri denerken, en hızlı turunu yumuşak hamurla attı.

Alpine pilotu Esteban Ocon, sürpriz şekilde ikinci sırada yer aldı. Ocon, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da iyi görünen Alpine ile Hamilton'ın 0.343 saniye gerisinde ikinci oldu.

Mercedes'in Fin pilotu Bottas, aracını çarpmasına rağmen seansa kaldığı yerden devam etti ve 0.392 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Red Bull pilotları, ikinci seansta geride kaldılar. Hem Max Verstappen hem de Sergio Perez, uzun sürüşlerde iyi görünseler de, tek tur performansı anlamında yavaşlardı.

Verstappen, en hızlı turunda Hamilton'dan 0.6 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, Perez 0.7 saniye geride beşinci oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alpine'in diğer pilotu Fernando Alonso, en hızlı turunun silinmesinin ardından altıncı sırada yer aldı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, bir kez daha Pierre Gasly'i geçti ve ikinci seansı yedinci sırada noktaladı. Gasly ise 0.4 saniye gerisinde kalarak 10. oldu.

İki AlphaTauri pilotu arasında Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer aldı. Leclerc, Tsunoda'dan 0.025 saniye yavaş kalırken, Sainz da kendisinden 0.287 saniye yavaşdı.

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, araç içerisinde pek rahat görünmedi. Ricciardo ancak 11. olabilirken, Norris daha da geride kalıp 13. oldu. İkiliyi Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ayırdı.

Aston Martin pilotları, tıpkı Suudi Arabistan'da olduğu gibi tek turda pek iyi görünmedi. Sebastian Vettel 1.5 saniye geride 14. olurken, onu 0.1 saniye geriden Lance Stroll takip ettti.

Günü kazayla kapatan Raikkonen 16. olurken, ikinci seansta aracına geri dönen George Russell 17. ve Latifi 18. oldu.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle atarken, en çok tur atan isimler 29'ar turla Leclerc, Sainz, Russell, Bottas ve Ocon oldu

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'23.691  
2 France Esteban Ocon Alpine Renault 29 1'24.034 0.343
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'24.083 0.392
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 25 1'24.332 0.641
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 26 1'24.400 0.709
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'24.495 0.804
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 26 1'24.532 0.841
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'24.557 0.866
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 29 1'24.844 1.153
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 27 1'24.940 1.249
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 26 1'24.959 1.268
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 27 1'25.108 1.417
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'25.153 1.462
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 27 1'25.195 1.504
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'25.385 1.694
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'25.440 1.749
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 29 1'25.549 1.858
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 22 1'25.687 1.996
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 27 1'25.784 2.093
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 26 1'26.336 2.645
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