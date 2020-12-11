Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Sezonun son Cuma antrenmanında hava, sabahki seansa kıyasla daha soğuktu ve pist sıcaklığı bir noktada 30 dereceye kadar indi.

Sürücüler seans başladıktan hemen sonra piste çıktılar ve 2021 yılında kullanılacak Pirelli lastikleriyle sürüş yapmaya başladılar.

20 pilotun tamamı piste çıkarken, Mercedes pilotları bu lastiklerle ilk iki sırayı eline geçirmeyi başardılar. Valtteri Bottas bu bölümde 1:37.818 ile en hızlı isimdi ve Lewis Hamilton da 0.086 saniye ardında kaldı.

Sürücüler ilk yarım saatin ardından pite gelerek normal 2020 lastikleriyle piste çıkmaya başladılar. Hamilton, 2020 lastikleriyle ilk sürüş yapan isim oldu ve orta hamurla 1:36.479 yapıp liderliği aldı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas'ın temposu Hamilton'dan daha iyiydi ve yine orta hamurla, 1:36.276 yaparak liderliği almayı başardı. Max Verstappen ise aynı lastiklerle 1:37.046 yapıp üçüncü sırada yer aldı.

Pist soğudukça blokaj yaşayan sürücülerin sayısı artmaya başladı. Pietro Fittipaldi, Sebastian Vettel ve George Russell bu isimlerden sadece birkaçıydı.

Bitime yaklaşık 50 dakika kala Mercedes pilotları yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Hamilton, 1:36.097 ile liderliği almayı başardı ancak pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi. Bottas kendi derecesini geliştiremezken, Verstappen de son sektörde trafiğe takılınca turu bıraktı.

Seansın bitimine yaklaşık 20 dakika kala Raikkonen'in aracının arka kısmı alev aldı ve Fin pilot araçtan inmeyi başarsa da, aracın arka kısmı tamamen yandı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Sonuç olarak seansın son bölümünde kimse derecesini geliştiremedi ve Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.203 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Hamilton, COVID-19 nedeniyle kaçırdığı Sakhir GP sonrası güçlü şekilde dönmeyi başardı ve Cuma günkü seansı ikinci sırada tamamladı. Hamilton, eğer turu silinmeseydi günü ilk sırada tamamlayacaktı.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen 1:37.046 ile 0.770 saniye geride üçüncü olarak ilk üçü tamamladı. Bu üç sürücü de en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.

Albon, yumuşak lastikle 1:37.263 yaptığı cuma günkü seansı dördüncü sırada noktaladı ve takım arkadaşı Verstappen'in sadece 0.2 saniye ardında yer aldı.

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin iyi göründüğü seansta 1:37.438'lik zaman turuyla 1.162 saniye geride beşinci sırada yer aldı ve orta grubun en iyisi oldu.

Renault'dan Esteban Ocon, ilk seansı üçüncü sırada tamamlamıştı ve ikinci seansta da 1:37.505 yaparak altıncı oldu.

Son yarışın galibi Point pilotu Sergio Perez, Ocon'u sadece 0.001 saniye geriden takip ederken, onun da 0.002 saniye ardında Charles Leclerc ile Daniel Ricciardo yer aldı. Leclerc ve Ricciardo'nun her ikisi de 1:37.508 yaptı. Bu, dört sürücünün sadece 0.003 saniye içinde dizildiği anlamına geliyor. Bununla birlikte Perez, en hızlı turunu orta lastikle atarken, diğerleri yumuşak lastikle attı.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk onu Lance Stroll tamamlarken, Daniil Kvyat 1:37.596 yaparak 11. sırada yer aldı.

Carlos Sainz, McLaren'la katıldığı son cuma antrenmanını 1:37.616 ile 12. sırada tamamladı ve takım arkadaşı Lando Norris'ten 0.178 saniye yavaş kaldı.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, Kvyat'ın 0.3 saniye gerisinde kaldığı seansı 13. sırada bitirirken, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 14. ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel 15. oldu.

Haas'ta Kevin Magnussen ve Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, ikinci seansla beraber mücadeleye döndüler. İkili sırasıyla 16. ve 17. oldu.

Son üç sırada George Russell, Pietro Fittipaldi ve Nicholas Latifi yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü 13:00'te yapılacak.

İkinci antrenman sonucu: