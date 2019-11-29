Abu Dhabi GP 1. antrenman: Bottas lider, Vettel kaza yaptı!

Abu Dhabi'deki ilk seans sıcak koşullara yapıldı ve pist sıcaklığı bir noktada 40 dereceydi.

Lewis Hamilton, Mercedes'iyle ilk 40 dakika geride kalırken güç kaybı yaşayarak pite döndü fakat daha sonra yeniden piste çıktı.

Bitime yarım saat kala bu kez Renault pilotu Daniel Ricciardo dumanlar çıkaran aracıyla birlikte son virajda yolda kaldı.

Piste çok fazla yağ döküldüğü için seans kırmızı bayrakla durduruldu. Bitime yaklaşık 15 dakika kala seans tekrar başladı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel aracının kontrolünü kaybetti ve spin atıp bariyerlere çarptı. Aracın sol arka tarafında hasar oluşurken seans kırmızı bayrakla noktalandı.

Son bölümde sürücüler derecelerini geliştiremediler ve kırmızı bayraklar öncesinde 1:36.957 Mercedes pilotu Valtteri Bottas seansın en hızlı ismi oldu. Fin pilot, bu hafta sonu yeni bir motora geçtiği için grid cezası alacak.

Öte yandan Red Bull pilotu Max Verstappen, son bölümde derecesini geliştiren isimlerden biriydi ve 1:37.492'lik turuyla 0.535 saniye geride ikinci oldu.

Hollandalı pilotun sadece 0.099 saniye gerisinde Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton yer aldı.

Red Bull'dan Alex Albon, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde dördüncü en hızlı zamanı yaparken, Ferrari pilotu Sebastian Vettel 1:38.906'lık turuyla 1.949 saniye geride beşinci oldu.

Romain Grosjean, yeni bir tabanla sürüş yaptığı seansta 1:39.146 ile altıncı olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 2.292 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Kevin Magnussen, Haas'ın güçlü gözüktüğü seansta sekizinci en iyi dereceyi yaptı. İlk onu Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve Renault'dan Nico Hulkenberg tamamladı.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz Jr, sırasıyla 11. ve 17. zamanları yaptılar.

Racing Point'ten Lance Stroll'ün 12. olduğu seansta, takım arkadaşı Sergio Perez 14. oldu. Bu ikiliyi Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen ayırdı.

Son yarışlarda güçlü bir performans sergileyen Toro Rosso, Abu Dhabi'deki ilk seansı Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile 15. ve 16. sıralarda tamamladı.

Robert Kubica, Williams'la 18. olurken, onu motor sorunu yüzünden sadece 12 tur atan Ricciardo ve hastalığına rağmen piste çıkan Williams pilotu George Russell takip etti.

Abu Dhabi'deki 2. antrenman seansı TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: