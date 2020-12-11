Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

2020 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile son bulacak. Sürücüler bugünkü ilk antrenman seansıyla hafta sonuna başladılar.

Lewis Hamilton, COVID-19 nedeniyle katılamadığı Sakhir GP'nin ardından bu hafta sonu Abu Dhabi GP ile birlikte mücadeleye geri döndü.

Hamilton, sabah erkenden padoğa geldi ve 1. antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktı. Ancak birkaç turun ardından frenlerle ilgili bir çalışma yapılması gerektiği için garaja döndü.

Ayrıca Haas'ta Kevin Magnussen yerine ilk seansta Mick Schumacher piste çıktı. Alfa Romeo'da ise Antonio Giovinazzi'nin yerini Robert Kubica aldı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Daniel Ricciardo yakıt basıncı sorunu yaşayarak aracını kenara çekti. Avustralyalı pilot araçtan indi ve seansa erken veda etti.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bunun dışında Red Bull pilotu Alex Albon, bitime yaklaşık 30 dakika kala spin attı ve bir yere çarpmadan geri döndü.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, seansın ilk bölümünde peş peşe hızlı turlar atarak 1:37.412 yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı.

Son 40 dakikalık bölüme girerken Max Verstappen en iyi dereceyi 1:37.378'e çekti ve liderliği Mercedes pilotundan aldı.

Seansın kalan kısmında bazı sürücüler derecelerini geliştirseler de, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen 1:37.378 yaparak seansın en hızlı ismi oldu.

Bottas, ilk bölümde attığı hızlı turlara rağmen Verstappen'in 0.034 saniye ardında ikinci oldu.

Renault'dan Esteban Ocon, Renault'nun pek de iyi olmasının beklenmediği Abu Dhabi'de, 1:38.515 yaparak Verstappen'in 1.137 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Albon, spin attığı seansta takım arkadaşı Verstappen'in temposuna ayak uyduramadı ve 1.169 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Mercedes'ten Hamilton, bir yarış aradan sonra geri dönmesinin ardından, seansın ilk dakikalarında frenlerden memnun değildi. Sonrasında araçta çalışmalar yapıldı ve Hamilton, bitime 50 dakika kala piste çıkarak turlar atmaya başladı.

Sert lastikle 1:38.744 yapan Hamilton, seansı Verstappen'in 1.366 saniye ardında beşinci sırada tamamladı.

Racing Point'te Lance Stroll ve Sergio Perez ikilisi 1:38.831 ile 1:38.956'lık zaman turlarıyla altıncı ile yedinci oldular. Her iki sürücü de yumuşak lastikle bu dereceyi yaptı.

AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ve Pierre Gasly en hızlı turlarını orta lastiklerle atmalarına rağmen ilk ona girdiler. Kvyat 1.772 geride sekizinci olurken, Gasly 1.782 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu Alfa Romeo'dan Kmi Raikkonen tamamladı. Raikkonen, Gasly'nin 0.039 saniye ardında kaldı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'da Carlos Sainz ve Lando Norris ilk ona giremediler. Sainz 1:39.330'la 11. olurken, Norris 1:39.352 ile 13. oldu. İkili en hızlı turlarını yumuşak lastikle atarken, bu ikiliyi Ferrari'den Charles Leclerc ayırdı.

Monakolu pilot "Danke Seb" yazdığı kask tasarımıyla yarıştığı seansta, 1:39.344 yaptı. Bu, üç sürücünün sadece 0.022 saniye içinde dizildiği anlamına geliyordu.

Sebastian Vettel, Ferrari ile son yarış hafta sonuna pek de iyi başlayamadı. Alman pilot orta lastikle 1:39.670 yaptığı seansı 14 . sırada tamamladı.

Alfa Romeo'da Kubica, ilk seansta piste çıktı ve takım arkadaşı Raikkonen'in 0.7 saniye gerisinde 15. oldu.

Mick Schumacher, Haas VF-20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

George Russell, Sakhir GP'de Mercedes'le piste çıkmasının ardından Abu Dhabi'de Williams'a döndü ve ilk seansı 16. sırada bitirdi.

Nicholas Latifi 17. olurken, Haas'la ilk kez bir antrenman seansında piste çıkan 2021 Haas pilotu Mick Schumacher 18. sırada yer aldı.

Bu hafta sonu Romain Grosjean'ın yerini alacak olan Pietro Fittipaldi 1:44.069 ile ancak 19. olabilirken, Daniel Ricciardo yolda kaldığı için zaman turu kaydedemedi ve son sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı TSI 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: