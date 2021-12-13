Abu Dhabi genç sürücü testine katılacak isimler belli oldu

Salı ve çarşamba günleri Yas Marina'da yapılacak sezon sonu genç sürücü testine katılacak 10 isim belli olurken, bunlardan bazıları sürpriz, bazıları ise beklenen isimler oldu.

Genç sürücü, sezon sonu lastik testiyle paralel şekilde gerçekleştirilecek ve bu teste katılan isimler, 2021 F1 araçlarını sürecek. Lastik testine katılan sürücüler ise, test araçları adı verilen daha eski araçlarla, 18 inç lastikleri deneyecek.

2021 F1 araçlarıyla yapılacak genç sürücü testinde Mercedes'in direksiyonuna Nyck de Vries geçecek. Red Bull'da Max Verstappen'in şampiyonluğa ulaştığı RB16B'yi Juri Vips sürerken, AlphaTauri'de Liam Lawson olacak.

Ferrari, teste iki farklı sürücüyle katılan tek ekip olacak. Salı günü SF21'in direksiyonuna Robert Shwartzman, çarşamba günü ise Antonio Fuoco geçecek. Shwartzman, çarşamba günü ise Haas VF-21'i sürecek.

Ferrari, Fuoco'yu temel olarak pist/simülatör korelasyonu sağlamak amacıyla piste çıkarıyor çünkü İtalyan sürücü, fabrikadaki simülatör çalışmalarının başında yer alıyor.

Aston Martin'in simülatör pilotu Nyck de Vries, AMR21'le piste çıkarken, McLaren'da genç IndyCar sürücüsü Pato O'Ward direksiyona geçecek.

Alfa Romeo, 2022'de Antonio Giovinazzi'nin yerini alacak Guanyu Zhou ile piste çıkarken, Alpine'in direksiyonunda F2 şampiyonu Oscar Piastri olacak.

Williams ise tercihini Logan Sargeant'tan yana kullanmış durumda.

Genç sürücü testi sürücü kadroları:

Mercedes: Nyck De Vries

Red Bull: Juri Vips

Ferrari: Fuoco/Shwartzman

McLaren: Pato O’Ward

Alpine: Oscar Piastri

Alpha Tauri: Liam Lawson

Aston Martin: Nick Yelloly

Williams: Logan Sargeant

Alfa Romeo: Guanyu Zhou

Haas: Robert Shwartzman