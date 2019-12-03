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Formula 1 / Abu Dhabi Aralık testi / Test raporu

Abu Dhabi F1 testi: Sabah bölümünün lideri Bottas, Vettel sorun yaşadı

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Abu Dhabi F1 testi: Sabah bölümünün lideri Bottas, Vettel sorun yaşadı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Ara 2019 11:06

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Yas Marina'daki testlerin ilk gününün sabah bölümünde en hızlı isim olmayı başarırken, Sebastian Vettel sorun yaşadı.

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen geleneksel sezon sonu lastik testi bugün itibariyle başladı.

Sürücüler sabahın erken saatlerinde piste çıkmaya başladılar ve şu an itibariyle Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın üstünlüğü bulunuyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen yarışı dördüncü bitiren Bottas, 1:38.488'lik derecesiyle sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı. Bu derece, hafta sonu atılan derecelerden oldukça yavaştı bununla birlikte tüm sürücüler, 2019 ve 2020 lastiklerini kıyaslıyor.

Mercedes pilotunun arkasında 40 tur atan Sebastian Vettel bulunuyor. Fakat Ferrari pilotu, egzoz sorunu nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Şu anda Vettel, 0.8 saniye geride kalmış durumda ve testlere öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.

McLaren'da Lando Norris en hızlı üçüncü isim olurken, McLaren 1:40 barajının altına inen üçüncü ve son takım oldu.

Sabah bölümünde en çok tur atan isim 62 turla Bottas olurken, Red Bull pilotu Max Verstappen 60 tur attı.

Esteban Ocon ilk kez Renault'nun direksiyona geçti ve sabah bölümünü 1:41.063'lük derecesiyle sekizinci sırada noktaladı. Genç sürücü 35 tur attı.

Ayrıca Toro Rosso'nun direksiyonuna F2 pilotu Sean Gelael geçti ve sabah bölümünü dokuzuncu bitirdi.

Williams'ta George Russell beşinci en iyi dereceyi yaparken, öğleden sonra Williams FW42'nin direksiyonuna Roy Nissany geçecek.

Abu Dhabi testi 1. gün sabah bölümü sonuçları:

Poz. Pilot Takım Derece Tur
1 Valtteri Bottas Mercedes 1’38”488 62
2 Sebastian Vettel Ferrari 1’39”234 40
3 Lando Norris McLaren 1’39”741 43
4 Sergio Perez Racing Point 1’40”128 41
5 George Russell Williams 1’40”368 39
6 Max Verstappen Red Bull 1’40”751 60
7 Romain Grosjean Haas 1’40”822 45
8 Esteban Ocon Renault 1’41”063 35
9 Sean Gelael Toro Rosso 1’41”640 48
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1’43”071 48
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Alt-etkinlik Salı
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Matteo Nugnes

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Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
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Cmt 30 Kas
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