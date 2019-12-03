Abu Dhabi F1 testi: Sabah bölümünün lideri Bottas, Vettel sorun yaşadı

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen geleneksel sezon sonu lastik testi bugün itibariyle başladı.

Sürücüler sabahın erken saatlerinde piste çıkmaya başladılar ve şu an itibariyle Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın üstünlüğü bulunuyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen yarışı dördüncü bitiren Bottas, 1:38.488'lik derecesiyle sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı. Bu derece, hafta sonu atılan derecelerden oldukça yavaştı bununla birlikte tüm sürücüler, 2019 ve 2020 lastiklerini kıyaslıyor.

Mercedes pilotunun arkasında 40 tur atan Sebastian Vettel bulunuyor. Fakat Ferrari pilotu, egzoz sorunu nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Şu anda Vettel, 0.8 saniye geride kalmış durumda ve testlere öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.

McLaren'da Lando Norris en hızlı üçüncü isim olurken, McLaren 1:40 barajının altına inen üçüncü ve son takım oldu.

Sabah bölümünde en çok tur atan isim 62 turla Bottas olurken, Red Bull pilotu Max Verstappen 60 tur attı.

Esteban Ocon ilk kez Renault'nun direksiyona geçti ve sabah bölümünü 1:41.063'lük derecesiyle sekizinci sırada noktaladı. Genç sürücü 35 tur attı.

Ayrıca Toro Rosso'nun direksiyonuna F2 pilotu Sean Gelael geçti ve sabah bölümünü dokuzuncu bitirdi.

Williams'ta George Russell beşinci en iyi dereceyi yaparken, öğleden sonra Williams FW42'nin direksiyonuna Roy Nissany geçecek.

Abu Dhabi testi 1. gün sabah bölümü sonuçları: