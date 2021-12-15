Abu Dhabi F1 testi 2. gün: Sabah bölümünde en hızlısı Russell ve Mercedes

Yas Marina'da gerçekleştirilen testlerin ikinci ve son günü, bu sabah saatlerinde başladı.

TSi 08:00'de başlayan testlere, 18 inç lastikleri deneyebilecek bir araca sahip olmayan Williams hariç dokuz takımın tamamı katıldı.

Haas, dün genç sürücü testine katılamamıştı. Bu yüzden bugün, iki araçla piste çıkmalarına izin verildi. Robert Shwartzman, Haas VF-21'in direksiyonuna geçti ve 13 inç lastikleri denedi.

Diğer isimler ise test araçlarıyla, 18 inç lastikleri kullandılar.

Sabah gerçekleştirilen dört saatlik bölümün ardından Mercedes pilotu George Russell zirvede yer aldı.

Dün piste çıkan ve tüm gün sürüş yapan Russell, Lewis Hamilton'ın Şövalyelik Unvanı almak için Windsor Kalesi'ne gitmesi nedeniyle, bir kez daha test aracının direksiyonuna geçti.

Sabah bölümünde 75 tur atan Russell, hem en çok tur atan isim oldu hem de 1:26.404 ile sabah bölümünü zirvede tamamladı.

Ferrari'de SF90'ın direksiyonuna Carlos Sainz geçti ve sabah bölümünde toplam 62 tur atarken, Russell'ın 0.3 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı yaptı.

McLaren'da, test aracını Lando Norris sürdü. Beklendiği üzere Norris, ledli tekerlek kapağını denedi ve toplam 50 tur attığı sabah bölümünü, Sainz'ın 0.030 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images McLaren 2022 tyre detail Fotoğraf: Giorgio Piola

13 inç lastiklerle piste çıkan Robert Shwartzman, Haas VF21 ile sabah bölümünde 60 tur attı ve Russell'ın 0.5 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin'in direksiyonuna geçse de, araçtaki problem nedeniyle yolda kaldı ve sadece 27 tur atabildi. Alman pilot, 1:27.133'le beşinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, 18 inç lastiklerle 1:27.612 yapıp altıncı olurken, COVID-19 testi pozitif çıkan Nikita Mazepin'in yerine piste çıkan Haas'ın yedek pilotu Pietro Fittipaldi, 18 inç lastiklerle 1:26.622 yaparak, yedinci oldu.

Alpine'in siyah renge boyanmış test aracını süren Fernando Alonso, 1:28.85'lik turuyla sekizinci oldu.

Dün tüm gün Alfa Romeo'nun 2021 aracını süren Guanyu Zhou, bugün 18 inç lastiklere sahip olan test aracını sürdü ve sabah bölümünde 75 tur attı. Seansı da 1:29.003'le dokuzuncu bitirdi.

Red Bull'da direksiyona Sergio Perez geçti ve 1:29.040'la 10. oldu. Meksikalı pilot 66 tur attı.

Öğleden sonra seansı TSi 13:00'te başlayacak ve sürücüler, bu yılki son turlarını atacaklar.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Pilot Takım Zaman Tur 1 George Russell Mercedes * 1:26.404 75 2 Carlos Sainz Ferrari* 1:26.706 62 3 Lando Norris McLaren * 1:26.736 50 4 Robert Shwartzman Haas 1:26.980 60 5 Sebastian Vettel Aston Martin* 1:27.133 27 6 Pierre Gasly AlphaTauri* 1:27.612 50 7 Pietro Fittipaldi Haas * 1:28.622 58 8 Fernando Alonso Alpine* 1:28.785 45 9 Guanyu Zhou Alfa Romeo* 1:29.003 75 10 Sergio Perez Red Bull* 1:29.040 66 * Test aracı ve 18 inç lastikler

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images