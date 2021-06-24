Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

Olaysız bir 2020 yarışı ardından, Yas Marina yöneticileri mevcut F1 araçlarının geçiş yapmasına izin vermeyen pist düzenini yenilemek için çalışmaya başladı.

Değişiklik çalışmalarına yaz aylarında başlanacak ve yapılacak değişiklikler, pistin 3 önemli bölgesine odaklanıyor.

U virajdan önceki şikan kaldırılacak ve böylece bu bölgede pistin genişliği sayesinde birden fazla yarış çizgisi ve daha fazla geçiş fırsatı sağlanacak.

İkinci arka düzlüğün sonunda dar ve kıvrımlı bölüm tamamen kaldırılacak ve yerine yüksek hızlı ve oval bir viraj gelecek.

Son olarak, otel bölümündeki virajlar genişletilerek daha hızlı bir hale getirilecek.

Abu Dhabi Motorsports Management CEO vekili Saif Al Noaimi, bu değişikliklerin tamamen geçiş fırsatlarını artırmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Noaimi, “İzleyicileri, hayranları, takımları ve pilotları dinledik. Bu değişiklikleri, onlardan aldığımız geri bildirimleri göz önünde bulundurarak yaptık.”

“En temel amacımız geçiş fırsatlarını artırmak, daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele yaratmak, daha hızlı ve akıcı bir pist ortaya koymak.”

Al Noaimi, "ikonik" olarak nitelendirdiği oval virajın öne çıkacak bölümlerden biri olacağına inanıyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise taraftarlar için daha keyifli bir yarış olmasına yardımcı olacağını umduğu değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Domenicali, “Şu ana kadar harika bir sezon geçirdik ve yeni pist düzeniyle birlikte oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, pilotların kesinlikle daha iyi bir gösteri sunmasına fırsat verecektir.” dedi.

Geçen yıl, Abu Dabi düzenlenen final yarışının oldukça olaysız ve "sıkıcı" geçmesi takım patronlarından ve pilotları tarafından da eleştirildi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff yarış sonrasından şunları söylemişti: "Yarış sırasında hiç olmadığı kadar fazla sayıda uyku emojili mesaj aldım."

"Bence [bu konuyla] ilgilenmemiz gerekiyor. Burası harika bir yer, altyapısı eşsiz ve tam anlamıyla muhteşem."

"Ancak [2010'da] Alonso ve Petrov ile gördüğümüz gibi önünüzdeki araç yavaş olsa bile geçiş yapmak zor oluyor."