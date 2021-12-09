Abu Dhabi, F1 ile sezon finali olarak 10 yıllık sözleşme imzaladı

Yas Marina Pisti F1 takvimine 2009'da katıldı ve 2014'ten beri her yıl sezonun son yarışına ev sahipliği yapıyor. Pazar günkü Grand Prix, 2010, 2014 ve 2016'daki yarışların ardından, dördüncü şampiyonluk belirleyicisi olacak.

F1, Perşembe günü pistte yaptığı duyuruda, önümüzdeki on yıl boyunca Abu Dhabi'yi ziyaret etmeye devam edeceğini ve takvimdeki son yarış olarak yerini koruyacağını doğruladı.

F1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali, "Bu yeni anlaşma kapsamında, 2030 yılına kadar Abu Dhabi'de yarışacağımızı doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz."

"Daha fazla Formula 1 tarihinin yazılacağı bu hafta sonu, sezon finalini dört gözle bekliyoruz."

"Organizatör ADMM, her F1 sezonunun son yarışı için her zaman inanılmaz bir gösteri sunuyor ve Yas Marina Pisti'ndeki yarışları geliştirmek için yapılan değişikliklerle birlikte, gelecek uzun yıllar için heyecanlıyız." dedi.

Al Fursan escort a Boeing 787 Dreamliner of Etihad in their Aermacchi MB-339NAT's Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Abu Dhabi Motor Sporları Yönetimi CEO'su Saif Al Noaimi, "Abu Dhabi Grand Prix ve Yas Marina Pisti, Abu Dhabi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüz milyonlarca seyirci ve TV izleyicisini katmaya devam ediyor."

"Formula 1 Group ile çok yıllık yeni bir anlaşmanın imzalanması, yalnızca ilişkimizin gücünü temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm ziyaretçilerin keyfini çıkarması için benzersiz ve birinci sınıf bir yarış hafta sonu deneyimi sunma vaadimizi yeniden doğruluyor." dedi.

Yas Marina pistinde, yarışta geçiş fırsatlarını artırmak ve geliştirmek amacıyla bu hafta sonu yapılacak GP öncesinde bir dizi değişik yapıldı.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Yas Marina'da ışıklar altında kazananın her şeyi alacağı bir finale, eşit puanlarla gidiyorlar.

Gelecek yılki Abu Dhabi Grand Prix'si, Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın başlangıcıyla kesişmemesi için, 2021'den neredeyse bir ay önce 20 Kasım'da yapılacak.