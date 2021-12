Abu Dhabi, F1 ile sezon finali olarak 10 yıllık sözleşme imzaladı

Yas Marina Pisti F1 takvimine 2009'da katıldı ve 2014'ten beri her yıl sezonun son yarışına ev sahipliği yapıyor. Pazar günkü Grand Prix, 2010, 2014 ve 2016'daki yarışların ardından, dördüncü şampiyonluk belirleyicisi olacak.

F1, Perşembe günü pistte yaptığı duyuruda, önümüzdeki on yıl boyunca Abu Dhabi'yi ziyaret etmeye devam edeceğini ve takvimdeki son yarış olarak yerini koruyacağını doğruladı.

F1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali, "Bu yeni anlaşma kapsamında, 2030 yılına kadar Abu Dhabi'de yarışacağımızı doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz."

"Daha fazla Formula 1 tarihinin yazılacağı bu hafta sonu, sezon finalini dört gözle bekliyoruz."

"Organizatör ADMM, her F1 sezonunun son yarışı için her zaman inanılmaz bir gösteri sunuyor ve Yas Marina Pisti'ndeki yarışları geliştirmek için yapılan değişikliklerle birlikte, gelecek uzun yıllar için heyecanlıyız." dedi.

